По сообщениям, Microsoft использовала анонс Senua для облегчения продажи Ninja Theory

Ситуация с потенциальным уходом Ninja Theory из Xbox Game Studios приняла новый оборот. Согласно информации, опубликованной Стивеном Тотило из Game File, Microsoft уже приняла решение закрыть студию или, по крайней мере, отделить её от своей структуры ещё до анонса нового проекта.

Во время Xbox Games Showcase 2026, состоявшегося 7 июня, студия представила Senua, третью часть франшизы Hellblade. Согласно источнику, знакомому с планами Microsoft, в беседе с Game File компания считала, что анонс новой игры до разделения поможет повысить интерес потенциальных инвесторов или покупателей к студии.

Стратегия Microsoft заключалась бы в том, чтобы сделать Ninja Theory более привлекательной для рынка, продемонстрировав, что у команды всё ещё есть новый и перспективный проект в разработке, чтобы увеличить шансы на привлечение потенциальных покупателей.

В отчёте Тотило говорится, что когда Senua была представлена ​​публике, Microsoft уже внутри компании определила свои планы на будущее разработчика. Однако неясно, знало ли руководство Ninja Theory об этой стратегии или участвовало ли оно в ней.

Эта информация появилась на фоне слухов о масштабной реструктуризации в подразделении Xbox, предполагающей сокращения и изменения в нескольких студиях, причём инсайдеры даже утверждают, что это будет «кровавая баня».

Пока ни Microsoft, ни Ninja Theory официально не прокомментировали заявления Тотило. Тем не менее, эта информация поднимает вопросы о закулисных событиях, связанных с анонсом Senua, и о будущем студии.