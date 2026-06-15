Senua получит более открытый мир и станет самой продолжительной в серии - Ninja Theory учла критику

По словам Ninja Theory, предстоящая Senua будет заметно более масштабной и продолжительной игрой по сравнению с предыдущими проектами.

Разработчики заявили, что учли критику игроков, которые жаловались на слишком ограниченный размер прошлых частей. Ранее серия Hellblade получала высокие оценки за атмосферу, звуковое сопровождение и подачу сюжета, однако часть аудитории критиковала её за короткую продолжительность и камерность.

Новая игра создаётся как более крупное приключение, чем предыдущие части. Точной продолжительности пока нет, поскольку проект всё ещё находится в разработке, однако объём контента заметно увеличится.

В Ninja Theory подчёркивают, что это будет более развёрнутая экшен-игра, но при этом разработчики сохранят фокус на истории Сенуи и её личном путешествии. Игра сохранит основу серии - эмоциональный сюжет, тяжёлую атмосферу и символизм, но при этом предложит больше возможностей для исследования мира, динамики и боевых столкновений.