Senua получит более открытый мир и станет самой продолжительной в серии - Ninja Theory учла критику

По словам Ninja Theory, предстоящая Senua будет заметно более масштабной и продолжительной игрой по сравнению с предыдущими проектами.
Разработчики заявили, что учли критику игроков, которые жаловались на слишком ограниченный размер прошлых частей. Ранее серия Hellblade получала высокие оценки за атмосферу, звуковое сопровождение и подачу сюжета, однако часть аудитории критиковала её за короткую продолжительность и камерность.
Новая игра создаётся как более крупное приключение, чем предыдущие части. Точной продолжительности пока нет, поскольку проект всё ещё находится в разработке, однако объём контента заметно увеличится.
В Ninja Theory подчёркивают, что это будет более развёрнутая экшен-игра, но при этом разработчики сохранят фокус на истории Сенуи и её личном путешествии. Игра сохранит основу серии - эмоциональный сюжет, тяжёлую атмосферу и символизм, но при этом предложит больше возможностей для исследования мира, динамики и боевых столкновений.
Какая разница открытый мир или линейный, если 90% геймплея это ты куда то идешь?
Не уж то аж 4ч дадут поиграть через 15 лет?
Главное, чтобы дали отключить эти злое*учие голоса, которые на протяжении двух прошлых игр звучали в башке у героини
То есть, на сони и боксе выйдут по сути одинаковые игры про сильных бабищ в открытом мире, воюющих против богов и демонов 🤔
Учли. И сделали самый тупой выбор. Теперь из хорошей камерной истории первой игры будет юбисофт.