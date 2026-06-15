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Senua 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
5.9 34 оценки

Senua получит более открытый мир и станет самой продолжительной в серии - Ninja Theory учла критику

AceTheKing AceTheKing

По словам Ninja Theory, предстоящая Senua будет заметно более масштабной и продолжительной игрой по сравнению с предыдущими проектами.

Разработчики заявили, что учли критику игроков, которые жаловались на слишком ограниченный размер прошлых частей. Ранее серия Hellblade получала высокие оценки за атмосферу, звуковое сопровождение и подачу сюжета, однако часть аудитории критиковала её за короткую продолжительность и камерность.

Новая игра создаётся как более крупное приключение, чем предыдущие части. Точной продолжительности пока нет, поскольку проект всё ещё находится в разработке, однако объём контента заметно увеличится.

В Ninja Theory подчёркивают, что это будет более развёрнутая экшен-игра, но при этом разработчики сохранят фокус на истории Сенуи и её личном путешествии. Игра сохранит основу серии - эмоциональный сюжет, тяжёлую атмосферу и символизм, но при этом предложит больше возможностей для исследования мира, динамики и боевых столкновений.

32
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
GregorNN

Какая разница открытый мир или линейный, если 90% геймплея это ты куда то идешь?

5
-zotik-

Не уж то аж 4ч дадут поиграть через 15 лет?

3
UbiquitousLysithos

Главное, чтобы дали отключить эти злое*учие голоса, которые на протяжении двух прошлых игр звучали в башке у героини

3
BluntZebulon

То есть, на сони и боксе выйдут по сути одинаковые игры про сильных бабищ в открытом мире, воюющих против богов и демонов 🤔

1
Кей Овальд

Учли. И сделали самый тупой выбор. Теперь из хорошей камерной истории первой игры будет юбисофт.

1
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