СМИ: Xbox закроет студию Ninja Theory, создавшую серию Hellblade

Microsoft приняла решение закрыть студию Ninja Theory, известную по серии Hellblade. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Verge. По данным издания, сотрудникам уже сообщили о закрытии во время внутреннего собрания, хотя команда всё ещё надеется найти покупателя и продолжить работу в другом статусе.
Ситуация развивается на фоне масштабной реструктуризации Xbox. Ранее Bloomberg сообщило, что Compulsion Games и Double Fine ведут переговоры с Microsoft о возможном отделении от игрового подразделения компании, чтобы избежать ликвидации.
Источники связывают происходящее с новой стратегией руководства Xbox. После назначения Аши Шармы на пост генерального директора подразделения компания начала пересматривать структуру внутренних студий и сосредотачиваться на крупнейших франшизах. Руководство также ранее заявляло, что Xbox чрезмерно расширила сеть студий, а рост цен на комплектующие серьёзно ударил по бизнесу.
Особенно примечательно, что всего несколько дней назад на Xbox Games Showcase был представлен новый проект во вселенной Hellblade под названием Senua. Теперь его дальнейшая судьба остаётся неизвестной.
На момент публикации Microsoft официально не комментировала информацию о закрытии Ninja Theory. Если данные подтвердятся, это станет одним из самых громких решений в истории Xbox последних лет и серьёзным ударом для поклонников студии.
А неделю назад на кой их новую игру анонсировали?
Туда им и дорого. Ребята после неплохой enslaved и шикарного DMC решили делать серию игр про психически больную бабу. Неудивительно что это их привело к закрытию
А криков то было про Ашку, что она тут сейчас XBOX с колен поднимет. Ага, конечно... Еще немного и Фильку все будут умолять вернуться. Хоть я не особо в восторге от психоделики от Ninja Theory, но они хотя бы пытаются что-то делать, да и делать они, по крайней мере, умеют, в отличии от того же Тоддика.
Давно пора за столько лет не х.я не сделали.... влили безумные деньги в красивую картинку Hellblade II: Senua's Saga что бы ты мог ходит и смотреть на этом вся игра и заканчивается
К этому все шло и еще несколько лет назад было понятно, что майки не вывезут из-за вливания кучи бабла в бесперспективные проекты. Студию жаль, они делали годные игры. Но если решили закрывать, то надо было это делать или сразу после выхода второго Hellblade, либо уже дать закончить третью часть, она все равно почти готова, судя по дате релиза в 2027 году.