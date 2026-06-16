СМИ: Xbox закрывает студию Ninja Theory, создавшую серию Hellblade

Microsoft приняла решение закрыть студию Ninja Theory, известную по серии Hellblade. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Verge. По данным издания, сотрудникам уже сообщили о закрытии во время внутреннего собрания, хотя команда всё ещё надеется найти покупателя и продолжить работу в другом статусе.

Ситуация развивается на фоне масштабной реструктуризации Xbox. Ранее Bloomberg сообщило, что Compulsion Games и Double Fine ведут переговоры с Microsoft о возможном отделении от игрового подразделения компании, чтобы избежать ликвидации.

Источники связывают происходящее с новой стратегией руководства Xbox. После назначения Аши Шармы на пост генерального директора подразделения компания начала пересматривать структуру внутренних студий и сосредотачиваться на крупнейших франшизах. Руководство также ранее заявляло, что Xbox чрезмерно расширила сеть студий, а рост цен на комплектующие серьёзно ударил по бизнесу.

Особенно примечательно, что всего несколько дней назад на Xbox Games Showcase был представлен новый проект во вселенной Hellblade под названием Senua. Теперь его дальнейшая судьба остаётся неизвестной.

На момент публикации Microsoft официально не комментировала информацию о закрытии Ninja Theory. Если данные подтвердятся, это станет одним из самых громких решений в истории Xbox последних лет и серьёзным ударом для поклонников студии.