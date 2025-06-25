12 августа Hellblade 2 получит улучшенную версию вместе с портом на PS5

У Senua's Saga: Hellblade II Enhanced теперь есть официальная дата выхода. Она будет доступна 12 августа в качестве бесплатного обновления для тех, у кого уже есть игра на Xbox Series, ПК (Microsoft Store и Steam) или кто подписан на Xbox Game Pass. Кроме того, впервые в истории серии будет выпущена собственная версия для PlayStation 5.
Этот улучшенный релиз приносит с собой множество графических и игровых улучшений, таких как режим производительности 60 FPS, улучшения фоторежима, новое дополнительное испытание с участием Dark Rot и отзывы от команды разработчиков. Официальная проверка в Steam Deck также была подтверждена для игры, начиная с сегодняшнего дня.
Вот основные улучшения:
- Режим производительности 60 FPS: разработан для дополнительной плавности во время боя и интенсивных сцен. Новая настройка «Очень высокая» также включена на ПК.
- Режим Dark Rot: Возвращение системы, которая стирает ваш прогресс, если вы терпите неудачу слишком много раз, как и в первой игре. Это необязательно, но это представляет собой серьезную проблему.
- Расширенный режим фото: больше инструментов и новый раздел «Движение» для захвата кинематографического видео.
- Комментарии разработчиков: более четырех часов контента о создании игры, включая закадровые голоса от команды, актеров и экспертов по психическому здоровью.
- Проверка Steam Deck: Гарантия полной совместимости на портативных устройствах, начиная с 12-го числа.
На Xbox и ПК обновление будет полностью бесплатным. На PlayStation 5 оно будет доступно в цифровом виде, и если вы оформите предварительный заказ на игру, вы также получите приложение с оригинальным саундтреком Hellblade II.
Нее такое нам не надо , оставайтесь на своей платформе
Шизоидная бабенка стонать и корчить рожи будет лучше?
Может оставить часть про производительность и убрать про графику? Потому что на старых видухах это неиграбельно, даже в GFN (с 4xxx картой) неидеальная производительность.
Да норм было на 4060 на максималках прошел
ну если фирменные чёрные поля останутся ну нафиг.
страдайте холопы, а для ПК есть двухкилобайтный файлик.
И че там улучшать то? 🤦 лучше б две последних главы доработали до ума // Василий Горский