Авторы музыки к Hellblade 2 использовали настоящие человеческие кости из чумных могил

Создание звукового ландшафта для мрачного экшена Senua's Saga: Hellblade 2 потребовало от авторов обращения к пугающим ритуальным практикам и редким историческим реликвиям. Участники скандинавского коллектива Heilung рассказали, что во время записи саундтрека для проекта студии Ninja Theory они использовали настоящие человеческие кости, извлеченные из старинных чумных захоронений.

Вокалистка коллектива Мария Франц в рамках беседы на подкасте Bonfire Conversations подтвердила, что группа на постоянной основе внедряет подобные артефакты в свои музыкальные произведения. Музыканты намеренно обращаются к органическим останкам людей прошлого, чтобы передать первобытный эмоциональный заряд, недостижимый при работе с синтетическими инструментами.

При работе с костями из чумных захоронений весь процесс становится исключительно ритуальным. Комната окуривается благовониями, настраивается особое освещение, а глаза закрываются плотной повязкой ради погружения в медитативное состояние и считывания эмоций, ведь эта органическая ткань когда-то принадлежала живым людям и до сих пор сохраняет след древней энергии.

- Мария Франц, вокалистка коллектива Heilung

Подобный подход к саунд-дизайну гармонично вписался в концепцию британской студии Ninja Theory. Главная героиня игры Сенуа страдает от тяжелого психоза и постоянных слуховых галлюцинаций, поэтому разработчикам требовалось звучание, способное вызывать у игрока инстинктивную тревогу и ощущение потустороннего присутствия.

Музыкальный продюсер и сооснователь группы Кристофер Юль подчеркнул, что коллектив категорически отвергает современные методы автоматизации, включая программную коррекцию вокала и генеративные алгоритмы на базе нейросетей. По его мнению, современная игровая индустрия слишком часто полагается на стерильные библиотеки семплов, в то время как живой звук обязан содержать физические неровности и шероховатости.

Помимо использования человеческих останков, авторы саундтрека провели 10 дней в натурных экспедициях по труднодоступным локациям Исландии. Музыканты спускались на глубину 1 километр в ледяные пещеры и посещали вулканические плато ровно в тех точках, где разработчики сканировали местность для построения трехмерных уровней.

Записанный материал в итоге значительно превзошел потребности игры по хронометражу и лег в основу концептуального двухдискового альбома Sagas.