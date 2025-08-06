Авторы Senua's Saga: Hellblade 2 показали специальные графические улучшения для ПК и Steam Deck из Enhanced-версии

12 августа Senua's Saga: Hellblade 2 получит крупное обновление с выпуском версии Enhanced — и это не просто патч, а полноценный апгрейд для всех платформ, включая ПК и Steam Deck. Ninja Theory обещает серьёзные визуальные и технические улучшения, которые особенно порадуют владельцев мощных систем и поклонников портативного гейминга.

На ПК появится новый графический пресет Very High, рассчитанный на высокопроизводительное «железо». Этот режим выжимает максимум из визуального стиля Hellblade 2, делая и без того кинематографичную игру ещё более впечатляющей. А технология DLSS 4 с Multi Frame Generation от NVIDIA позволит не только насладиться красотой, но и добиться высокой частоты кадров за счёт умного апскейлинга.

Владельцам Steam Deck тоже есть чему радоваться: игра теперь автоматически определяет консоль и подгружает оптимальные настройки, обеспечивая стабильную производительность без резких просадок FPS.

Консольные версии тоже не остались в стороне — на PS5 и Xbox Series X появится режим 60 кадров в секунду, что заметно улучшит ощущение от путешествия Сенуи.

Помимо графики и производительности, версия Enhanced добавит режим с комментариями разработчиков (доступен после прохождения игры) и прокачанный фоторежим, чтобы делиться особенно яркими моментами в деталях.

Senua's Saga: Hellblade 2 Enhanced — это повод вернуться в один из самых атмосферных экшенов года, теперь в ещё более мощной форме.