Авторы Senua's Saga: Hellblade 2 показали специальные графические улучшения для ПК и Steam Deck из Enhanced-версии

12 августа Senua's Saga: Hellblade 2 получит крупное обновление с выпуском версии Enhanced — и это не просто патч, а полноценный апгрейд для всех платформ, включая ПК и Steam Deck. Ninja Theory обещает серьёзные визуальные и технические улучшения, которые особенно порадуют владельцев мощных систем и поклонников портативного гейминга.
На ПК появится новый графический пресет Very High, рассчитанный на высокопроизводительное «железо». Этот режим выжимает максимум из визуального стиля Hellblade 2, делая и без того кинематографичную игру ещё более впечатляющей. А технология DLSS 4 с Multi Frame Generation от NVIDIA позволит не только насладиться красотой, но и добиться высокой частоты кадров за счёт умного апскейлинга.
Владельцам Steam Deck тоже есть чему радоваться: игра теперь автоматически определяет консоль и подгружает оптимальные настройки, обеспечивая стабильную производительность без резких просадок FPS.
Консольные версии тоже не остались в стороне — на PS5 и Xbox Series X появится режим 60 кадров в секунду, что заметно улучшит ощущение от путешествия Сенуи.
Помимо графики и производительности, версия Enhanced добавит режим с комментариями разработчиков (доступен после прохождения игры) и прокачанный фоторежим, чтобы делиться особенно яркими моментами в деталях.
Senua's Saga: Hellblade 2 Enhanced — это повод вернуться в один из самых атмосферных экшенов года, теперь в ещё более мощной форме.
зачем такие старания для игры в лучшем случаи на 6ч
игра топ, вот и ответ
трудно это называть игрой
Трудно называть играми унылые дрочильни на сотни часов.
Это типа появится возможность настраивать чёрные поля и уровень использование фильтров маскирующих убогую реализацию графики для сохранения хоть какой-то производительности.
То есть они наконец-то уберут эти мудацкие чёрные поля, зернистость и прочие браки плёнки, которые они выдают за кинематографичность (не то, что бы модами это дерьмо уже не убрали...)?
В любом случае это абсолютно лишнее обновление для абсолютно лишней игры, плюющей на оригинал.
я эти поля почти в начале на РС убрал
Они бы сделали изначально нормальный экран на 16к9 без чёрных полос, всё остальное и нахрен не надо
Сейчас много мониторов и 21:9.
вопросов нет, только нет таких ублюдочных игр, где не будет нативного 16к9
Там тоже нативное, только разрешение не совсем стандартное.
Хорошая игра
Лучше б озвучку запилили, я манал заниматься скорочтением всех субов, бегая глазами из угла в угол экрана, из за их сделанных *гопосов* у неё,,,,
Всё равно не много непонятно🤔 Там и так графоний и оптимизон сногсшибательные!!! Куда ещё лучше🤩 // Nvidia Power
а че там оригинале сильно графика плохая ?
Говорят, ещё хуже первой части. Чё, правда? Куда ещё хуже-то может быть?
что первая, что вторая часть симулятор шизоидной бабы, приключения сестры наркомана Павлика короче
Не правда. Эта игра не зайдёт только поколению королевских битв, доты и КС.
меньше геймплея зато типа кинографичность
Это не дебилы, а просто короли дебилов. В игре с релиза ублюдочные полосы, на которые жаловались все, кто играл. На Nexus есть моды для удаления этих полос и эффектов постобработки. Либо через конфиг это делается, но в любом случае не в опциях. И эти овощи вместо того, чтобы вынести все эти эффекты в опции, чтобы пользователь их сам настраивал как хочется, они делают "улучшенную версию". "Улучшенную" версию игры, которой год недавно исполнился. Она ведь так нуждалась в улучшениях графики, да?