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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7 244 оценки

Авторы Senua's Saga: Hellblade 2 представили новые скриншоты приключенческого экшена

butcher69
Новости

Релиз Senua's Saga: Hellblade 2 состоится уже через несколько дней, и компания Microsoft поделилась новыми скриншотами к ней. На этих скриншотах можно увидеть некоторые локации, а также персонажей.

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В Hellblade 2 Сенуа возвращается в жестокое путешествие на выживание через мифы и мучения Исландии викингов. В сиквеле Сенуа предстоит сразиться с тьмой внутри и вне себя.

Игроки смогут увидеть мир глазами и ушами Сенуа, кельтского воина, страдающего психозом. Кроме того, в игре будет жестокая боевая система, похожая на ту, что использовалась в первой части.

Microsoft выпустит приключенческий экшен 21 мая. Игра будет работать на движке Unreal Engine 5 и использовать преимущества технологий Lumen и Nanite. Судя по всему, это будет игра, которая покажет, чего может достичь UE5.

10
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Челодой моловек 94

Графонисто

9
SERGEY-SP

Чую оптимизон будет жесть!!

5
Mark500

В 1й части оптимизон был слабым - иногда фризило из за движка UE4.

2
Евгений Кондратенко Mark500

играл на Ryzen 5 1400 и GTX 1650. Прекрасно все работало

-1
Евгений Кондратенко

Жду предзагрузку в Steam.

0
Кей Овальд

Скрины с окружением отличные.

0
no homo

Очень красивая картинка. Если разработчики использовали все фишки 5 анрила по типу люмина и прочие, то игра может стать самой красивой на данный момент.

0
вупсич пупсич

Урааа жду лучшая игра в моей жизни помимо симс и слим ранчер. Думаю сегодня вечером скачаю и первую перепройду.

-1