Авторы Senua's Saga: Hellblade 2 представили новые скриншоты приключенческого экшена

Релиз Senua's Saga: Hellblade 2 состоится уже через несколько дней, и компания Microsoft поделилась новыми скриншотами к ней. На этих скриншотах можно увидеть некоторые локации, а также персонажей.
В Hellblade 2 Сенуа возвращается в жестокое путешествие на выживание через мифы и мучения Исландии викингов. В сиквеле Сенуа предстоит сразиться с тьмой внутри и вне себя.
Игроки смогут увидеть мир глазами и ушами Сенуа, кельтского воина, страдающего психозом. Кроме того, в игре будет жестокая боевая система, похожая на ту, что использовалась в первой части.
Microsoft выпустит приключенческий экшен 21 мая. Игра будет работать на движке Unreal Engine 5 и использовать преимущества технологий Lumen и Nanite. Судя по всему, это будет игра, которая покажет, чего может достичь UE5.
Графонисто
Чую оптимизон будет жесть!!
В 1й части оптимизон был слабым - иногда фризило из за движка UE4.
играл на Ryzen 5 1400 и GTX 1650. Прекрасно все работало
Жду предзагрузку в Steam.
Скрины с окружением отличные.
Очень красивая картинка. Если разработчики использовали все фишки 5 анрила по типу люмина и прочие, то игра может стать самой красивой на данный момент.
Урааа жду лучшая игра в моей жизни помимо симс и слим ранчер. Думаю сегодня вечером скачаю и первую перепройду.