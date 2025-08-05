Авторы Senua's Saga: Hellblade 2 продемонстрировали новый режим с комментариями разработчиков

12 августа выйдет улучшенное издание Senua’s Saga: Hellblade 2, которое порадует не только обновлённой графикой, но и новым режимом — Developer Commentary. Этот режим станет доступен после прохождения основной кампании и позволит игрокам услышать почти четыре часа закулисных комментариев от команды Ninja Theory, актёров и разработчиков.

Продюсер Сасан Сепехр объяснил, что новый режим — это возможность заглянуть за кулисы создания игры и узнать, как рождалась история Сенуа. В видео, опубликованном студией, показаны фрагменты из комментариев, в которых команда делится своими мыслями о создании сюжета, визуальном стиле и актёрской игре.

Помимо этого, расширенное издание предложит 60 кадров в секунду на консолях, режим The Dark Rot с перманентной смертью и усовершенствованный фоторежим. Эти нововведения сделают игру не только глубже, но и более напряжённой для тех, кто ищет хардкорный опыт.

Senua’s Saga: Hellblade 2 впервые выйдет на PS5, что ознаменует возвращение Ninja Theory на платформу Sony. Напомним, первая часть сначала вышла на PC и PS4, а позже появилась на Xbox One и Nintendo Switch.