Авторы Senua's Saga: Hellblade 2 продемонстрировали новый режим с комментариями разработчиков

12 августа выйдет улучшенное издание Senua’s Saga: Hellblade 2, которое порадует не только обновлённой графикой, но и новым режимом — Developer Commentary. Этот режим станет доступен после прохождения основной кампании и позволит игрокам услышать почти четыре часа закулисных комментариев от команды Ninja Theory, актёров и разработчиков.
Продюсер Сасан Сепехр объяснил, что новый режим — это возможность заглянуть за кулисы создания игры и узнать, как рождалась история Сенуа. В видео, опубликованном студией, показаны фрагменты из комментариев, в которых команда делится своими мыслями о создании сюжета, визуальном стиле и актёрской игре.
Помимо этого, расширенное издание предложит 60 кадров в секунду на консолях, режим The Dark Rot с перманентной смертью и усовершенствованный фоторежим. Эти нововведения сделают игру не только глубже, но и более напряжённой для тех, кто ищет хардкорный опыт.
Senua’s Saga: Hellblade 2 впервые выйдет на PS5, что ознаменует возвращение Ninja Theory на платформу Sony. Напомним, первая часть сначала вышла на PC и PS4, а позже появилась на Xbox One и Nintendo Switch.
я даже не знаю как к этому относиться
В данном случае, комментировать, только портить 😁
Вторую часть уже улучшают, она же не так давно вышла же // Евгений Машков
люди самовосхвалением то есть самосовершенствованием занимаются. понимать надо!
Уж лучше и полезнее из той же самой тематики посмотреть еще раз "Пролетая над гнездом кукушки" даже короче будет.