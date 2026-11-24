В сети появилось более 100 концепт-артов Senua — предполагаемой третьей части серии Hellblade от студии Ninja Theory. Изображения раскрывают многочисленные локации, включая начальную область, древние руины, заброшенные поселения, густые леса и загадочный монумент. Некоторые материалы также позволяют представить структуру отдельных миссий и взаимосвязь игровых уровней.

После анонса на Xbox Games Showcase проект оказался в неопределённом положении, и его дальнейшая судьба остаётся неизвестной. Тем не менее несколько художников окружения Ninja Theory опубликовали на ArtStation обширные подборки материалов, позволяющие взглянуть на мир игры, которая, возможно, так и не увидит свет.

Авторами опубликованных работ стали Джей Бриндл, Крис Ранделл, Джим Уотерс, Эндрю Уоткинс, Дэн Эттвелл и Дэн Бавин. Некоторые из них непосредственно работали в Ninja Theory. Помимо самих изображений, художники поделились описаниями локаций и уточнили, для каких миссий они предназначались. Отдельные концепты демонстрируют обширные территории и позволяют проследить, как различные области могли соединяться между собой.

Пролог и начальная локация Senua.

Первые изображения посвящены прологу под названием Iceland Return («Возвращение в Исландию»). Эта область должна была связать события Hellblade 2 с новой игрой. При её создании разработчики использовали материалы предыдущей части, значительно переработав их. Пока неизвестно, предназначалась ли локация для полноценного игрового процесса или должна была появиться исключительно в сюжетных сценах.

Судя по другим изображениям, после пролога Сенуа, вероятно, отправлялась в путешествие на лодке. На это указывают модели её судна и прибрежная локация Arrival Beach («Пляж прибытия»). На концептах также показана разбитая лодка, а сама территория выглядит подходящей для начала приключения.

Вдали можно заметить другие области, которые могли открываться по мере прохождения. Среди них — остров с каменной башней, известный как Broch, относящийся к третьей миссии.

По словам Эндрю Уоткинса, в этой части игры предполагалось исследование извилистых троп вдоль скалистого побережья, а также поселения, расположенного на покрытых дроком холмах и утёсах.

Остров Брох и третья миссия.

Следующая группа изображений демонстрирует скалистые возвышенности, которые, вероятно, становились доступны после прохождения начальной области. Разработчики планировали разместить здесь головоломки и несколько разветвлённых маршрутов, один из которых мог вести к острову Брох.

Сам остров представляет собой массивную скалу с древней каменной башней, возвышающейся над окружающей местностью. Добраться до него можно было по узкому перешейку, соединяющему остров с материком. Вдоль пути располагались деревянные шесты и своеобразные ловушки или обереги, предназначенные для отпугивания посетителей.

Джим Уотерс подтвердил, что остров относился к третьей миссии. При создании окружения художники вдохновлялись реальными местами, включая Линдисфарн, мыс Сент-Эббс-Хед и скалы Ситон.

Древние руины и заброшенная деревня.

Другие концепт-арты демонстрируют таинственные древние руины, расположенные высоко в горах. По описанию Дэна Бавина, эти сооружения должны были доминировать над горизонтом игрового мира. Дополнительные изображения показывают, насколько масштабной и насыщенной деталями могла стать окружающая территория.

Отдельная подборка посвящена руинам в высокогорье, также относящимся к третьей миссии. Джим Уотерс уточнил, что эти материалы создавались на стадии альфа-версии и ещё не были окончательно доработаны. Источником вдохновения послужил замок Финдлейтер на северо-восточном побережье Шотландии. Разработчики собирали множество фотографических материалов для фотограмметрии, однако опасный рельеф местности не позволил получить достаточно качественные данные.

Ещё одна область получила название Ancient Temple Ruins («Руины древнего храма»). В отличие от предыдущих локаций, она относилась уже к пятой миссии и не имела реального географического прототипа. Художники полностью придумали её архитектуру, а представленные изображения также относятся к ранней альфа-стадии разработки.

В опубликованных материалах присутствует и заброшенная деревня. Джей Бриндл не уточнил, к какой именно миссии она относилась. На одном из изображений можно заметить высокий монумент, который также появляется вдали на других концептах. Это позволяет предположить, что отдельные игровые области были визуально связаны между собой.

Леса, растительность и шотландские пейзажи.

Значительная часть концепт-артов посвящена лесным массивам. Над их созданием работали как минимум четыре художника, что указывает на большое разнообразие природных областей.

Изображения Джима Уотерса относятся к третьей миссии и демонстрируют окружение на стадии альфа-разработки. Многие пейзажи создавались на основе материалов, собранных командой во время поездок по Шотландии в 2024 и 2025 годах.

Эндрю Уоткинс объяснил, что художники стремились придать лесам реалистичный вид. Для этого особое внимание уделялось мху на камнях, густоте растительности и скоплению отмерших растений под молодыми побегами.

Уоткинс занимался композицией и детализацией отдельных участков окружения, а вместе с Робином Ханссоном разработал большую часть деревьев и растительности, которые должны были появиться в игре.

Загадочный собор среди выжженного леса.

Одной из наиболее необычных локаций стал огромный монумент, возвышающийся посреди выжженного леса. На изображениях Дэна Бавина показан расположенный неподалёку карьер Burnt Forest Quarry. Само сооружение выглядит почти инопланетным на фоне сурового природного окружения.

Его сюжетное значение остаётся неизвестным. Поскольку монумент не появляется в ранних областях, автор предполагает, что игроки могли добраться до него лишь на поздних этапах прохождения.

Эндрю Уоткинс раскрыл дополнительные подробности, назвав сооружение Cathedral («Собор»). При разработке его архитектуры он сотрудничал с Джеем Бриндлом. Художники стремились создать зловещую и подавляющую конструкцию, резко контрастирующую с природными ландшафтами остального игрового мира.

Для этого использовались угловатые формы, напоминающие кристаллические структуры, и золотистые прожилки, проходящие сквозь каменную поверхность. По задумке авторов, собор должен был производить впечатление сооружения, которое постепенно разрастается и распространяется по окружающей территории, оставляя после себя вырубленные и выжженные леса.

Особый интерес представляет символ на монументе. По информации, он неоднократно появлялся в материалах игры и был связан с главным антагонистом, показанным в конце анонсирующего трейлера. Издание допускает, что сооружение могло использоваться неким культом, однако подтверждений этой версии нет.

В общей сложности художники опубликовали свыше сотни концепт-артов, демонстрирующих не только перечисленные территории, но и заснеженные горы, обширные ландшафты, пещеры, гигантский Зал воспоминаний (Hall of Memories) и святилище Друта (Druth's Shrine).

Материалы позволяют представить, насколько разнообразным мог стать мир Senua. При этом опубликованные концепт-арты не подтверждают, что все изображённые локации были полностью реализованы или что разработка игры продолжается.

Официальной информации о дальнейшей судьбе проекта пока нет, однако работы художников дают возможность оценить масштаб задуманных окружений и отдельные элементы игрового мира.