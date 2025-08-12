Драйвер NVIDIA GeForce 580.97 WHQL добавляет поддержку Hellblade 2 Enhanced и DLSS 4 MFG для GTA 5 Enhanced

NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 580.97 WHQL для своих видеокарт. По данным команды разработчиков, этот драйвер добавляет поддержку Hellblade 2 Enhanced Edition и обновления DLSS 4 MFG для GTA 5 Enhanced Edition.
Драйвер также устраняет одну из основных проблем с Samsung 57-дюймовым Odyssey Neo G9. NVIDIA заявляет, что устранила проблемы с мерцанием и засветкой экрана, которые могли возникать, когда монитор просто простаивал на рабочем столе. Драйвер GeForce 580.97 WHQL также устраняет проблему на некоторых ноутбуках, из-за которой экран выглядел тусклым при подключении внешнего HDR-монитора и выборе режима отображения «Только графический процессор NVIDIA».
Исправленные ошибки
- Samsung Мерцание/засветка экрана 57-дюймового Odyssey Neo G9 в режиме ожидания [5361116]
- Дисплеи некоторых ноутбуков могут выглядеть тусклыми при подключении внешнего HDR-монитора и выборе режима отображения «Только видеокарта NVIDIA» [5429667]
Нерешённые проблемы
- Cyberpunk 2077 вылетает при использовании режима фото для создания скриншота с включённой трассировкой пути [5076545]
- Counter-Strike 2: Текст может выглядеть немного искажённым, если разрешение в игре ниже, чем собственное разрешение дисплея [5278913]
- Adobe Premiere Pro: Некоторые конфигурации системы могут зависать при экспорте с использованием аппаратного кодирования [5431822]
Только недавно обновил для новой Мафии и вот опять новые🤦♂️ На какой так часто их выпускать.... // Nvidia Power
А ещё после обновы приходится мирится с лагами в играх, ибо шейдеры, кэш, все дела))
Оптимизон для новинок
Да еще и с багами. // Александр Ку
Надеюсь, они исправили FPS дропы в Marvel Rivals, которые были в прошлой версии
У меня игровой ноут на rtx 3060, карта уже довольно старая, но старушка тянет многие проекты. Сидел на 572.52 было нормально все и установил 580.88 - в играх появились какие-то лаги, просадки кадров и даже если фпс высокий, картинка не плавная, просто жесть, а не драйвер. В итоге поставил 577.00 пока вроде нормально все. Может, кто посоветует какую-то хорошую, стабильную версию, может, кто сидит на ранних версия и все у него ок. Буду благодарен, говорят 576.02 тоже хороший вариант на нем сидеть
576 88
5076545 все еще с нами - три месяца не могут исправить ошибку в игре презентации их технологий. Это писец 😄
Что за MFG? Будет ли Frame Generation от AMD и Nvidia в GTA?
Multi Frame Generation, работает на 5й серии.
Да завезли наконец то и даже амдшный генератор завезли. еще бы в RDR2 добавили.