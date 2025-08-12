Драйвер NVIDIA GeForce 580.97 WHQL добавляет поддержку Hellblade 2 Enhanced и DLSS 4 MFG для GTA 5 Enhanced

NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 580.97 WHQL для своих видеокарт. По данным команды разработчиков, этот драйвер добавляет поддержку Hellblade 2 Enhanced Edition и обновления DLSS 4 MFG для GTA 5 Enhanced Edition.

Драйвер также устраняет одну из основных проблем с Samsung 57-дюймовым Odyssey Neo G9. NVIDIA заявляет, что устранила проблемы с мерцанием и засветкой экрана, которые могли возникать, когда монитор просто простаивал на рабочем столе. Драйвер GeForce 580.97 WHQL также устраняет проблему на некоторых ноутбуках, из-за которой экран выглядел тусклым при подключении внешнего HDR-монитора и выборе режима отображения «Только графический процессор NVIDIA».

Исправленные ошибки

Samsung Мерцание/засветка экрана 57-дюймового Odyssey Neo G9 в режиме ожидания [5361116]

Дисплеи некоторых ноутбуков могут выглядеть тусклыми при подключении внешнего HDR-монитора и выборе режима отображения «Только видеокарта NVIDIA» [5429667]

Нерешённые проблемы