Джез Корден намекает, что Hellblade 2 для PS5 могут анонсировать на грядущей State of Play

Hellblade 2 была выпущена для ПК и Xbox Series в мае 2024 года, но, как и несколько других игр Microsoft Gaming, очень скоро может выйти версия для PlayStation 5 .

Джез Корден, известный источник в сообществе Xbox, сообщил, что на State of Play может быть анонсирована версия Hellblade 2 для PS5. Корден сказал, что вопрос не в том, выйдет ли эта версия, а в том, когда это произойдет, и по его словам, это произойдет очень скоро.

Это не первый раз, когда Hellblade 2 связывают с консолью Sony, что, вероятно, неудивительно, учитывая недавние анонсы игр для PS5 от Microsoft Gaming.