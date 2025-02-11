Джез Корден намекает, что Hellblade 2 для PS5 могут анонсировать на грядущей State of Play

Hellblade 2 была выпущена для ПК и Xbox Series в мае 2024 года, но, как и несколько других игр Microsoft Gaming, очень скоро может выйти версия для PlayStation 5 .
Джез Корден, известный источник в сообществе Xbox, сообщил, что на State of Play может быть анонсирована версия Hellblade 2 для PS5. Корден сказал, что вопрос не в том, выйдет ли эта версия, а в том, когда это произойдет, и по его словам, это произойдет очень скоро.
Это не первый раз, когда Hellblade 2 связывают с консолью Sony, что, вероятно, неудивительно, учитывая недавние анонсы игр для PS5 от Microsoft Gaming.
там и своего кино хватает более качественного
Какого? Марвел Соямен 2 что ли
Игра топчик. Не рекомендую.
Думаю плоечникам эта игра не особо нужна) // Василий Горский
Кому она вообще нужна ? // Виктор Бучинский
Прошёл это и забыл, запомнил только, играл ещё и летом, думал ПК меня зажарит
Даром не нужно это гуано
Эта игра наглядный пример, на что способен UE5 в нормальных руках. Прожорливость второго хеллблейда на видеокарту ПОЛНОСТЬЮ оправдана, игра работает и выглядит куда лучше бесконечно статтерящего ремейка второго сайлент хилл.
Га оф во будет посрамлён! // Андрей Гладилин
А ты шутник // Виктор Бучинский