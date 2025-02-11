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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7 688 оценок

Джез Корден намекает, что Hellblade 2 для PS5 могут анонсировать на грядущей State of Play

monk70
Новости

Hellblade 2 была выпущена для ПК и Xbox Series в мае 2024 года, но, как и несколько других игр Microsoft Gaming, очень скоро может выйти версия для PlayStation 5 .

Джез Корден, известный источник в сообществе Xbox, сообщил, что на State of Play может быть анонсирована версия Hellblade 2 для PS5. Корден сказал, что вопрос не в том, выйдет ли эта версия, а в том, когда это произойдет, и по его словам, это произойдет очень скоро.

Это не первый раз, когда Hellblade 2 связывают с консолью Sony, что, вероятно, неудивительно, учитывая недавние анонсы игр для PS5 от Microsoft Gaming.

-1
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
WerGC

там и своего кино хватает более качественного

2
BLOCK0

Какого? Марвел Соямен 2 что ли

2
Чебурешник

Игра топчик. Не рекомендую.

1
Пользователь ВКонтакте

Думаю плоечникам эта игра не особо нужна) // Василий Горский

0
Пользователь ВКонтакте

Кому она вообще нужна ? // Виктор Бучинский

0
Unicorling

Прошёл это и забыл, запомнил только, играл ещё и летом, думал ПК меня зажарит

0
Deveron

Даром не нужно это гуано

0
vvvjust

Эта игра наглядный пример, на что способен UE5 в нормальных руках. Прожорливость второго хеллблейда на видеокарту ПОЛНОСТЬЮ оправдана, игра работает и выглядит куда лучше бесконечно статтерящего ремейка второго сайлент хилл.

0
Пользователь ВКонтакте

Га оф во будет посрамлён! // Андрей Гладилин

-2
Пользователь ВКонтакте

А ты шутник // Виктор Бучинский

0