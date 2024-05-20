Глава студии Ninja Theory написал трогательное послание фанатам Hellblade 2

До выхода Senua's Saga: Hellblade 2 осталось меньше суток, и глава студии Ninja Theory Дом Мэтьюз сделал искреннее заявление для фанатов. На официальном аккаунте Ninja Theory X Мэтьюз поделился трогательным посланием фанатам, выразив им благодарность за поддержку, а также команде разработчиков в работе над Senua's Saga: Hellblade 2.
«С самого начала Senua's Saga: Hellblade 2 мы думали о вас», — написал Мэтьюз. И я искренне надеюсь, что когда вы пройдёте вторую главу истории Сенуа, вы снова обнаружите эту знакомую связь, и еще больше людей найдут путь к Сенуа и ее миру.
Создавать видеоигры сложно. Как и Сенуа, мы, как команда, руководствовались убеждением в достижении нашей цели: создать игру, которая погрузит вас глубоко в мир Senua и отправит вас в путешествие, которое заставит вас думать и чувствовать. Я считаю, что мы достигли нашей цели, и надеюсь, вы с этим согласитесь. Я очень горжусь игрой, очень горжусь нашей командой и очень горжусь вами, нашими фанатами , которые поддержали нас в этом волшебном путешествии.
В сообщении Мэтьюза указывается, как много фанатов обратились к Ninja Theory, чтобы выразить, насколько важна для них Сенуа и насколько их вера вдохновила Ninja Theory на продолжение ее истории. Первая глава серии Ninja Theory, Hellblade: Senua's Sacrifice, была выпущена в 2017 году, и фанаты и критики высоко оценили ее за визуальные эффекты, сюжет и изображение психоза, что, по мнению многих, было самым замечательным в оригинальной Hellblade.
Во время церемонии вручения наград Game Awards 2019 компания Ninja Theory объявила, что работает над Hellblade 2. Некоторые фанаты были разочарованы несколькими открытиями перед ее выпуском, такими как отсутствие физического релиза Hellblade 2 и консольная версия, заблокированная на скорости 30 кадров в секунду.
Senua's Saga: Hellblade 2 выйдет завтра на ПК и Xbox.
Читается как последнее письмо перед провалом и увольнением студии 🥹
Перед закрытием Филом
// Георгий Маршалл
При чем тут Фил то? // Георгий Маршалл
Да, нам тоже будет вас не хватать, прощайте Ninja Theory. Вы все уволены.
Лучше бы сказали, что случилось с бывшим руководителем студии Тамимом Антониадесом? А то ни слова, ни пол-слова.
Смотрю я на эту повесточную рожу с превьюхи и мне вообще ни хочется покупать данный продукт!