"Гниль на кончиках пальцев": авторы Hellblade 2 показали хардкорный режим Dark Rot Mode

Ninja Theory поделилась новым роликом, посвящённым улучшенной версии Senua’s Saga: Hellblade 2. Разработчики представили мрачный хардкорный режим — Dark Rot Mode, который станет доступен после первого прохождения игры.

В этом режиме каждая битва станет настоящим испытанием: сложность возрастает, а каждая смерть Сенуа приводит к тому, что её тело всё больше охватывает гниль. Если герой умирает слишком часто — весь прогресс сбрасывается, что делает прохождение особенно напряжённым. Для самых стойких предусмотрено специальное достижение за преодоление игры в Dark Rot Mode.

По словам Ninja Theory, новая система — это не только способ испытать себя, но и отсылка к первой части Hellblade, где гниль тоже играла важную роль.

Обновлённая версия Senua’s Saga: Hellblade 2 выйдет 12 августа — в тот же день экшен доберётся до PlayStation 5, где ранее не был доступен.