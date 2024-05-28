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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
6.9 434 оценки

Графику Senua's Saga: Hellblade 2 сравнили с Horizon Forbidden West

butcher69
Новости

ElAnalistaDeBits сравнила Senua's Saga: Hellblade 2 с Horizon Forbidden West, и это сравнение опять же не более чем простое любопытство со стороны блогера, так как эти два проекта очень сильно отличаются друг от друга по структуре и их сравнивать не совсем корректно.

В то время как игра от Guerrilla Games представляет собой экшен с открытым миром, отличающийся более яркой палитрой, Xbox-эксклюзив от Ninja Theory имеет линейные сценарии и значительно более реалистичный подход.

Первое и самое очевидное различие между двумя играми заключается в освещении и общей цветопередаче, что в случае с этими двумя играми сродни сравнению дня и ночи.

Если взглянуть на модели персонажей и качество ассетов, то и Hellblade 2, и Forbidden West, кажется, демонстрируют одинаковый уровень детализации, хотя даже здесь освещение поверхностей делает эти два продукта очень разными.

Свет, тени, контраст и эффекты выглядят лучше в Senua's Saga: Hellblade 2, и интересно отметить, что сравнение ElAnalistaDeBits было сделано путем установки ПК-версий двух игр рядом друг с другом.

Установленные на максимальных настройках на RTX 4080 Super, эти два издания полностью раскрывают технический потенциал двух эксклюзивов по сравнению с тем, что доступно на PS5 и Xbox Series X.

-8
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Гемор

не совсем понимаю смысл сравнения графики в разных проектах и от разных студий. Впрочем, дурчаков-аналистов много сейчас, которым нечем заняться, кроме того что пилить бессмысленные ролики

4
darkMarshall

Сравнение двух страшных баб в одном видео, найс

1
Да не важно

Сори,а не запарились (делать сравнение и дрочить на графику Senua's Saga: Hellblade 2. В вашу и игру и так маленький % людей поиграют,как требование к железу йобнишся.

Это кстати без негативчика. Просто уже какая Тема и графика графика (коридорная фигня на 5-7 часов вроде ВАХУ). Лайк всем

1
TX-101

Фу! Она ещё и с бородой?

1
Пользователь ВКонтакте

Где бороду увидел? // Mikhail Tsyganov

0
Пользователь ВКонтакте

Здесь должна быть теорема Эскобара // Alexander Sbercotoff

0
BAZKIN

Ее со всеми играми сейчас сравнивать будут?
С Марио на NES тоже?

0
r23dom

сравнили полностью открытый мир и кишки

0
1barac9U7ada7

зачем сравнивать кал психбольного аутиста с прекрасной Элой и горизонтом?

-5
LUCIFER_AGGRESSOR

Психи ставят тебе дизлайки xD

-4
1barac9U7ada7 LUCIFER_AGGRESSOR

согласен : спихи ставят дизы, нормальные пацаны ставят лайк

-1
StrelitziaReg
0