Графику Senua's Saga: Hellblade 2 сравнили с Horizon Forbidden West

ElAnalistaDeBits сравнила Senua's Saga: Hellblade 2 с Horizon Forbidden West, и это сравнение опять же не более чем простое любопытство со стороны блогера, так как эти два проекта очень сильно отличаются друг от друга по структуре и их сравнивать не совсем корректно.

В то время как игра от Guerrilla Games представляет собой экшен с открытым миром, отличающийся более яркой палитрой, Xbox-эксклюзив от Ninja Theory имеет линейные сценарии и значительно более реалистичный подход.

Первое и самое очевидное различие между двумя играми заключается в освещении и общей цветопередаче, что в случае с этими двумя играми сродни сравнению дня и ночи.

Если взглянуть на модели персонажей и качество ассетов, то и Hellblade 2, и Forbidden West, кажется, демонстрируют одинаковый уровень детализации, хотя даже здесь освещение поверхностей делает эти два продукта очень разными.

Свет, тени, контраст и эффекты выглядят лучше в Senua's Saga: Hellblade 2, и интересно отметить, что сравнение ElAnalistaDeBits было сделано путем установки ПК-версий двух игр рядом друг с другом.

Установленные на максимальных настройках на RTX 4080 Super, эти два издания полностью раскрывают технический потенциал двух эксклюзивов по сравнению с тем, что доступно на PS5 и Xbox Series X.