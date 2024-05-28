Графику Senua's Saga: Hellblade 2 сравнили с Horizon Forbidden West

ElAnalistaDeBits сравнила Senua's Saga: Hellblade 2 с Horizon Forbidden West, и это сравнение опять же не более чем простое любопытство со стороны блогера, так как эти два проекта очень сильно отличаются друг от друга по структуре и их сравнивать не совсем корректно.
В то время как игра от Guerrilla Games представляет собой экшен с открытым миром, отличающийся более яркой палитрой, Xbox-эксклюзив от Ninja Theory имеет линейные сценарии и значительно более реалистичный подход.
Первое и самое очевидное различие между двумя играми заключается в освещении и общей цветопередаче, что в случае с этими двумя играми сродни сравнению дня и ночи.
Если взглянуть на модели персонажей и качество ассетов, то и Hellblade 2, и Forbidden West, кажется, демонстрируют одинаковый уровень детализации, хотя даже здесь освещение поверхностей делает эти два продукта очень разными.
Свет, тени, контраст и эффекты выглядят лучше в Senua's Saga: Hellblade 2, и интересно отметить, что сравнение ElAnalistaDeBits было сделано путем установки ПК-версий двух игр рядом друг с другом.
Установленные на максимальных настройках на RTX 4080 Super, эти два издания полностью раскрывают технический потенциал двух эксклюзивов по сравнению с тем, что доступно на PS5 и Xbox Series X.
не совсем понимаю смысл сравнения графики в разных проектах и от разных студий. Впрочем, дурчаков-аналистов много сейчас, которым нечем заняться, кроме того что пилить бессмысленные ролики
Сравнение двух страшных баб в одном видео, найс
Сори,а не запарились (делать сравнение и дрочить на графику Senua's Saga: Hellblade 2. В вашу и игру и так маленький % людей поиграют,как требование к железу йобнишся.
Это кстати без негативчика. Просто уже какая Тема и графика графика (коридорная фигня на 5-7 часов вроде ВАХУ). Лайк всем
Фу! Она ещё и с бородой?
Где бороду увидел? // Mikhail Tsyganov
Здесь должна быть теорема Эскобара // Alexander Sbercotoff
Ее со всеми играми сейчас сравнивать будут?
С Марио на NES тоже?
сравнили полностью открытый мир и кишки
зачем сравнивать кал психбольного аутиста с прекрасной Элой и горизонтом?
Психи ставят тебе дизлайки xD
согласен : спихи ставят дизы, нормальные пацаны ставят лайк