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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7 226 оценок

Hellblade 2 не смогла попасть в список топ-200 лидеров продаж в Steam за 10 дней до релиза

butcher69
Новости

Hellblade 2 выйдет всего через 10 дней, и есть от чего прийти в восторг: визуальный опыт нового поколения на базе технологии Unreal Engine 5, сюжет, повышающий ставки для Сенуа, и компактный, более сфокусированный опыт.

Однако, похоже, маркетинговые усилия Microsoft подвели этот проект. В то время как такой масштабный релиз обычно появляется в лидерах продаж Steam еще до выхода, Hellblade 2 нигде не видно в топ-200 лидеров продаж.

По данным SteamDB, Hellblade 2 на данный момент находится на 241-м месте в списке самых продаваемых игр Steam. Несмотря на то, что до релиза игры еще больше недели, это довольно шокирующее зрелище.

Для сравнения, гораздо более старые игры, такие как Titanfall 2, продаются лучше. Игра также не очень хорошо себя чувствует и в списках желаний пользователей: в Steam она занимает 62-е место в списке самых желаемых релизов на платформе.

При таком раскладе Hellblade 2 может оказаться разочаровывающим запуском. В настоящее время фанаты винят в сложившейся ситуации Microsoft.

Важно также отметить, что Hellblade 2 выходит только в цифровом формате. Хотя это не повлияет на ее показатели в Steam, такие игры обычно требуют больше маркетинговых усилий из-за отсутствия розничных копий на консолях.

Hellblade 2 выйдет в Game Pass, и это, возможно, в некоторой степени повлияло на ее положение в списке.

11
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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Alex Row

Так а чему удивляться - игра ведь "не для всех". Задумка интересная, но вот геймплей, имхо, очень так себе- весьма посредственная боевка, и неинтересные головоломки. Да, красивая, да, атмосферная- но этого мало,чтоб стать потенциальным хитом, и маркетинг в этом случае не при чем.

4
HellowRainbow

Да и шизоидов и на улице хватает, чтобы ещё и играть за них

1
satalataa

а потом шизики будут говорить почему студию распустили

2
Пользователь ВКонтакте

60% что студию закроют) // Mikhail Tsyganov

1
Halkbigus

Тут играют роль множество факторов, включая специфичность игры, ее неоправданную стоимость за 6 часов геймплея и доступность в Game Pass, где многие ее и пощупают.

1
Пользователь ВКонтакте

Очень неоднозначный проект, долгострой, в принципе можно согласиться что студии придет п**** после релиза // Анастасия Пожарская

1
erkins007

Так игра слишком специфическая. Когда это был инди проект это одно дело, а ААА игру на ее основе делать это плохая идея

1
Utki_na_start

Она есть в xbox подписке, какие могут быть удивления. У меня есть подписка, взята под неё и сталкера, будь он неладен, и я ж не буду покупать игру то...алло как бы

0
Egik81

хорошей игре не нужен оголтелый маркетинг. И судить о популярности по помойке Steam глупо. Как бы это не нравилось пиарщикам и клиентам сей помойки по аренде игр. Тем более игра будет доступна в Game Pass. И кто захочет и обладает подпиской на этот сервис по аренде игр что зеленные что ПK могут это сделать за абонентскую плату. И Стим как проба пера причем за полную стоимость не стоит смысла. Как говорится подложили свинью гобену. Отсюда и такая реакция его пиарщиков по мне. Ибо условно терять 30 процентов Стиму явно не по душе оно и понятно. Вон как даже на данной помойке минусуют. Толи пиарщики толи клиенты данной помойке по аренде игр.))

-8
saa0891
И судить о популярности по помойке Steam глупо.

Не могу выбрать это слишком толсто или слишком тупо.

1
Пользователь ВКонтакте

Первая часть была именно что плохой игрой. Может неплохим кинцом. Но игрой ужасной // Иван Страждин

1