Hellblade 2 не смогла попасть в список топ-200 лидеров продаж в Steam за 10 дней до релиза

Hellblade 2 выйдет всего через 10 дней, и есть от чего прийти в восторг: визуальный опыт нового поколения на базе технологии Unreal Engine 5, сюжет, повышающий ставки для Сенуа, и компактный, более сфокусированный опыт.
Однако, похоже, маркетинговые усилия Microsoft подвели этот проект. В то время как такой масштабный релиз обычно появляется в лидерах продаж Steam еще до выхода, Hellblade 2 нигде не видно в топ-200 лидеров продаж.
По данным SteamDB, Hellblade 2 на данный момент находится на 241-м месте в списке самых продаваемых игр Steam. Несмотря на то, что до релиза игры еще больше недели, это довольно шокирующее зрелище.
Для сравнения, гораздо более старые игры, такие как Titanfall 2, продаются лучше. Игра также не очень хорошо себя чувствует и в списках желаний пользователей: в Steam она занимает 62-е место в списке самых желаемых релизов на платформе.
При таком раскладе Hellblade 2 может оказаться разочаровывающим запуском. В настоящее время фанаты винят в сложившейся ситуации Microsoft.
Важно также отметить, что Hellblade 2 выходит только в цифровом формате. Хотя это не повлияет на ее показатели в Steam, такие игры обычно требуют больше маркетинговых усилий из-за отсутствия розничных копий на консолях.
Hellblade 2 выйдет в Game Pass, и это, возможно, в некоторой степени повлияло на ее положение в списке.
Так а чему удивляться - игра ведь "не для всех". Задумка интересная, но вот геймплей, имхо, очень так себе- весьма посредственная боевка, и неинтересные головоломки. Да, красивая, да, атмосферная- но этого мало,чтоб стать потенциальным хитом, и маркетинг в этом случае не при чем.
Да и шизоидов и на улице хватает, чтобы ещё и играть за них
а потом шизики будут говорить почему студию распустили
60% что студию закроют) // Mikhail Tsyganov
Тут играют роль множество факторов, включая специфичность игры, ее неоправданную стоимость за 6 часов геймплея и доступность в Game Pass, где многие ее и пощупают.
Очень неоднозначный проект, долгострой, в принципе можно согласиться что студии придет п**** после релиза // Анастасия Пожарская
Так игра слишком специфическая. Когда это был инди проект это одно дело, а ААА игру на ее основе делать это плохая идея
Она есть в xbox подписке, какие могут быть удивления. У меня есть подписка, взята под неё и сталкера, будь он неладен, и я ж не буду покупать игру то...алло как бы
хорошей игре не нужен оголтелый маркетинг. И судить о популярности по помойке Steam глупо. Как бы это не нравилось пиарщикам и клиентам сей помойки по аренде игр. Тем более игра будет доступна в Game Pass. И кто захочет и обладает подпиской на этот сервис по аренде игр что зеленные что ПK могут это сделать за абонентскую плату. И Стим как проба пера причем за полную стоимость не стоит смысла. Как говорится подложили свинью гобену. Отсюда и такая реакция его пиарщиков по мне. Ибо условно терять 30 процентов Стиму явно не по душе оно и понятно. Вон как даже на данной помойке минусуют. Толи пиарщики толи клиенты данной помойке по аренде игр.))
Не могу выбрать это слишком толсто или слишком тупо.
Первая часть была именно что плохой игрой. Может неплохим кинцом. Но игрой ужасной // Иван Страждин