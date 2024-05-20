Hellblade 2 предложит различные настройки доступности

В преддверии запуска Senua Saga Hellblade 2 Ninja Theory продемонстрировала настройки специальных возможностей игры. В 2024 году не должно быть сюрпризом, когда разработчики добавляют различные специальные возможности. Варианты доступности следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Вместо этого многие игры запускаются без учета всего спектра человеческого опыта, оставляя некоторых геймеров в стороне. К счастью, есть также такие игры, как Senua's Saga: Hellblade 2 от Senua, которые делают игры более доступными.
У оригинальной Hellblade были высокие амбиции, которые по большей части были реализованы. Целью проекта было реалистично изобразить психическое заболевание, обернутое в увлекательную, но устрашающую приключенческую игру. Как и подобает чему-то, охватывающему подобные темы, она имела широкий набор настроек доступности, и Senua's Saga: Hellblade 2 следует по его стопам.
Несмотря на то, что Hellblade 2 известна своими бинауральными звуковыми эффектами, она позволит игрокам изменять параметры звука, чтобы ничего не пропустить. К ним относятся настройки повествования в меню, режим монофонического звука, а также полные настройки микширования звуковых эффектов и громкости. Для тех, кто полагается на субтитры и текст, вы можете изменить размер шрифта, добавить фон, изменить цвета и многое другое.
Что касается игрового процесса, как и в предыдущей игре, здесь тоже многое можно настроить. Хотя уровни сложности могут быть стандартными: легким, средним и сложным, но динамический вариант позволяет игре адаптироваться к вам во время игры. Можно изменить покачивание камеры, настроить чувствительность и вибрацию, а также имеется полный набор вариантов ввода. Одна из вещей, которая выделяет Hellblade как серию, — это ее визуальные эффекты, но даже здесь Ninja Theory не боится обеспечить доступность. Режимы полной цветовой слепоты включены в настройки дейтеранопа, протанопа и тританопа.
Лол, кроме доступности на виндовс 10 и ниже🤣 // Глеб Громов
К примеру доступность закрытия ее после "недостаточно" успешного релиза