Hellblade 2 - самая ожидаемая игра Фила Спенсера в 2024 году

После выхода оригинальной Hellblade в 2017 году фанаты много лет ждали нового путешествия. После напряженного психологического приключения Hellblade 2 оказалась на слуху у миллионов геймеров.
Недавно австралийская комиссия присвоила этой игре возсрастной рейтинг, что позволяет предположить, что дата релиза будет объявлена в ближайшее время. Фил Спенсер из Xbox также сообщил о скором релизе, заявив, что ожидание подходит к концу.
Недавно Фил Спенсер побывал на бразильском Comic Con Experience, где поделился планами относительно будущих игр Xbox. Когда его спросили, какие игры ему понравились в этом году, босс Xbox ответил, приведя такие примеры, как Starfield.
Он также рассказал о своей самой ожидаемой игре на 2024 год и сказал:
Hellblade 2. Я люблю Ninja Theory как студию. Мне нравится, как эта игра развивается.
Microsoft уже подтвердила, что игра выйдет в 2024 году. Фил Спенсер намекнул, что игра выйдет раньше, чем ожидалось, и заявил, что фанатам не придется долго ждать.
Таким образом, Hellblade 2, судя по всему, выйдет в начале или середине 2024 года.
Недавно Ninja Theory намекнула, что Hellblade 2 уже полностью играбельная. Это должно означать, что большая часть работы над игрой уже завершена, и студия просто добавляет последние штрихи.
Кроме Hellblade 2 от Microsoft больше ничего толком нормального и нет.
а как же Avowed от обсидиан
Тизер, который пролет стрелы прямиком в подземелье, давал впечатление, что Обсидианы будут делать свой ТЕС с преферансом и барышнями.
А вот относительно недавний трейлер с фрагментами игры показал, что ждать стоит камерную дешевку типа Аутер Ворлдс.
Замах на рубль - удар на копейку.
ну хз, тизер очевидно был простым синематиком не претендующим вообще ни на что. Геймплейный трейлер уже показал игру которая выглядит как игра, графика не реализм конечно, но тем не менее большое проработанное рпг от обсидиан в фентези сеттинге, такого никогда не было, для меня это гораздо более ожидаемая игра чем хеллблейд например. Да и в камерности ничего плохого нет, это их подчерк, если у бесезды например всегда размах на огромный мир, то обсидиан всегда более камерные проекты делает, за это их и любят, а тут ты как минус это пытаешься выставить, хотя по сути это огромный плюс. Никто же не горит с того что бг3 супер камерная рпг, тоже самое с эвавд
Берём
жду гта 6, хелбдейд и сталкер, а еще и пое 2 чуть не забыл
он так про старфилд говорил
Ну да, он же не может такую сделать.
Самая ожидаемый мусор 2024 года