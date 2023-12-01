Hellblade 2 - самая ожидаемая игра Фила Спенсера в 2024 году

После выхода оригинальной Hellblade в 2017 году фанаты много лет ждали нового путешествия. После напряженного психологического приключения Hellblade 2 оказалась на слуху у миллионов геймеров.

Недавно австралийская комиссия присвоила этой игре возсрастной рейтинг, что позволяет предположить, что дата релиза будет объявлена в ближайшее время. Фил Спенсер из Xbox также сообщил о скором релизе, заявив, что ожидание подходит к концу.

Недавно Фил Спенсер побывал на бразильском Comic Con Experience, где поделился планами относительно будущих игр Xbox. Когда его спросили, какие игры ему понравились в этом году, босс Xbox ответил, приведя такие примеры, как Starfield.

Он также рассказал о своей самой ожидаемой игре на 2024 год и сказал:

Hellblade 2. Я люблю Ninja Theory как студию. Мне нравится, как эта игра развивается.

Microsoft уже подтвердила, что игра выйдет в 2024 году. Фил Спенсер намекнул, что игра выйдет раньше, чем ожидалось, и заявил, что фанатам не придется долго ждать.

Таким образом, Hellblade 2, судя по всему, выйдет в начале или середине 2024 года.

Недавно Ninja Theory намекнула, что Hellblade 2 уже полностью играбельная. Это должно означать, что большая часть работы над игрой уже завершена, и студия просто добавляет последние штрихи.