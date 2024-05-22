Игроки нашли способ убрать черные полосы, хроматическую аберрацию, зернистость пленки и глубину резкости в Hellblade 2

Ninja Theory выпустила Senua’s Saga: Hellblade 2 на ПК. В кинематографических целях в этой игре есть черные полосы, которые нельзя отключить с помощью внутриигровых опций. Однако есть способ убрать эти надоедливые черные полосы и перевести игру в полноэкранный режим.
Итак, чтобы удалить черные полосы, хроматическую аберрацию, зернистость пленки и глубину резкости, необходимо использовать следующие команды. Вам необходимо скопировать и вставить их в конец файла Engine.ini игры. Этот файл может находится по адресу «%LOCALAPPDATA%\Hellblade2\Saved\Config\Windows\».
[SystemSettings]
r.NT.Lens.Distortion.Intensity=0
r.NT.Lens.Distortion.Stretch=0
r.NT.Lens.ChromaticAberration.Intensity=0
r.NT.DOF.RotationalBokeh=0
r.NT.DOF.NTBokehTransform=0
r.FilmGrain=0
r.NT.AllowAspectRatioHorizontalExtension=0
r.NT.EnableConstrainAspectRatio=0
Однако обратите внимание, что игра в полноэкранном режиме существенно снижает производительность. На NVIDIA RTX 4090 можно увидеть снижение производительности на 14 кадров в секунду. Более того, поскольку в игре нет ползунка FOV, изображение будет немного увеличено.
Вот сравнительные скриншоты. В игре были установлены максимальные настройки в разрешении 4K с DLAA и DLSS 3 Frame Generation. Так что используйте этот обходной путь, только если у вас уже высокая частота кадров.
Ёпт... как же они задолбали с этим..
Ок, я сам работаю видеомонтажёром и снимаю рекламу как оператор, я знаю зачем почему и для чего существуют эти эффекты, откуда они появились и по какой причине, но господи, они НЕ РАБОТАЮТ для игр, они не делают картинку лучше и "киношнее", если это РЕАЛ-ТАЙМ геймплей. Чёрные полосы работают только для катсцен, как например в RDR2 сделали, или же для кино. Хроматическая абберация сегодня вообще узкоспециализированный эффект, который раньше был (и остаётся) дефектом объективов камер, от которого наоборот старались избавиться всеми силами, его блин раньше на постпродакшене наоборот ВЫЧИЩАЛИ из кадра, если это было возможно. Если же нет, это считалось браком.
Как же достали эти недоумки на постах геймдизайнеров, сующие этот мусор в игры. Горит просто, вы не представляете как. В кинопродакшене наоборот со временем шли по пути того, чтобы матрицы в камерах становились совершеннее и позволяли получать картинку без этих артефактов абберации и зерна, и будь проклят тот придурок, который однажды посчитал, что запихивать это в игры это отличный способ сделать картинку "лучше".
Ок, допустим это имело хоть какой-то смысл во времена 480p мыльного на консолях PS3/XBOX360, чтобы замаскировать низкое качество картинки, но сейчас-то ЗАЧЕМ? Сейчас в этом никакого смысла нет, это просто чёртов мусор, мылящий картинку.
Я не знаю ни одного человека, которому бы это нравилось. Буквально в каждой игре игроки это стараются сразу выключить, но почему-то эту мерзость продолжают запихивать в игры. Раз за разом. Тьфу.
Накипело, простите.
"будь проклят тот придурок, который однажды посчитал, что запихивать это в игры это отличный способ сделать картинку "лучше"."
Согласен, больше, чем полностью, весь этот "улучшающий" мусор, имхо, только мешает, а уж то, что на РС некоторые разрабы не дают спокойно вычистить, весь этот мусор порой не просто удивляет, но и крайне раздражает, выбор на РС, должен быть всегда, ибо РС не имеет ограничений к этому со стороны железа.
Согласен со сказанным в целом, но применительно к данной конкретной игре эти эффекты имеют смысл, т.к. подчеркивают пограничное состояние сознания главной героини. Реальность вокруг нее призрачная, смазанная, с безумными тонами, объекты периодически теряют свои границы, раздваиваются - это прям в русле самой философии игры. То, насколько с помощью этих эффектов получилось или не получилось передать психическое состояние - другой вопрос, но логика в их использовании именно здесь, повторюсь, была. В большинстве же игр эти эффекты запихивают вообще безо всяких мотивов, просто чтобы были. И, конечно, у игроков должна быть возможность отключить такие финтифлюшки в меню игры, а не через ковыряния в коде черти где зарытых текстовых файлов.
100%. Хотят визуальным поносом с экрана дристать - пожалуйста, но сделайте сцуки его хотя бы отключаемым. Я пару неплохих игр из-за этого даже не стал трогать, эффекты просто бесят.
так это же не эффекты, это просто разное разрешение экранов у них и у тебя
отсюда и черные полосы
причём тут эффекты?
А вот это годно.
Спасибо!
Не нашли только геймплей
Авторская команда так видит свой проект и подачу.
Ваше мнение оставьте при себе. Не играйте, не покупайте, не скулите.
Сделайте моды на сиьски, как вы любите, и исчезните нафиг в туман.
Навсегда.
то самое чувство, когда все качают взломанную версию с сайтов, а критикуют игру, как будто они отдали боснословные свои 3к рублей)
Если ты плюнешь в игроков они в целом и не заметят, а если игроки плюнут в тебя - пойдёшь со своего менеджерского трона либо на галеры к успешным студиям, либо на курсы проф переориентации.
так можно про всё сказать
но твои слова это просто оправдания терпилы, которая хавает всё, что дают
если я услышал по радио в автобусе песню, то я не могу её критиковать?
ну я же ее не покупал, по твоей детской тупой логике