Инсайд: в Xbox уже одобрили разработку Hellblade 3

На фоне недавней стратегии Xbox многие игроки стали беспокоиться за судьбу разработчиков из студии Ninja Theory. Компания без особых причин недавно закрыла сразу две свои перспективные студии с отличным портфолио проектов, и авторы Hellblade вполне могли бы быть следующими. Однако инсайдер под ником Septic_Sauce утверждает, что команда получила благословение от руководства. Студия не только продолжит свое существование, но и её бюджет будет увеличен. В Xbox также хотели бы видеть еще одно продолжение мрачного экшена Hellblade.
По словам автора утечки, руководство Xbox дало гарантии разработчикам из Ninja Theory, что период сокращений в игровом подразделении завершен. Кроме этого, за несколько дней до релиза Senua's Saga: Hellblade 2 было одобрено начало разработки Hellblade 3.
Издатель изъявил явное желание увидеть как минимум еще одну часть этой серии и готов выделить на это дополнительные средства. Тем не менее окончательное решение остается за командой Ninja Theory. В Xbox не ставят перед ними никаких дополнительных условий и позволяют самостоятельно выбрать для себя приоритеты. Вероятнее всего, следующим релизом студии станет Project Mara, после чего они вновь вернутся к серии Hellblade.
И выйдет уже для следующего поколения консолей.
ну новый иксбокс в 2026 выйдет