Инсайдер: Hellblade 3 в разработке - с прицелом на массовую аудиторию

Авторы решили отказаться от кинематографичного подхода первых двух игр

Обозреватель Windows Central Джез Корден в подкасте Xbox Two рассказал, что английская студия Ninja Theory приступила к разработке третьей части Hellblade. По его словам, команда ради этого отменила экспериментальную Project Mara, анонсированную пять лет назад.

Журналист подчеркнул, что Project Mara — лишь концепт, призванный оказать ужасы психики с помощью передовых технологий. Вся игра должна была происходить в одной‑единственной квартире, воссозданной с использованием фотограмметрии и LiDAR‑сканирования.

Журналист Windows Central Джез Корден: Project Mara была лишь концептом; это не игра, над которой студия работает сейчас. Возможно, когда‑нибудь они к нему вернутся, но в данный момент Ninja Theory не занимается разработкой Project Mara.

Корден также рассказал, что в Hellblade 3 команда Ninja Theory решила отказаться от кинематографичного подхода первых двух частей в пользу более привычного экшена для массовой аудитории. Он подчеркнул, что триквел станет более интерактивным.

Журналист Windows Central Джез Корден: Игра будет немного более интерактивной, чем Hellblade 1 и 2. Они хотят сделать ее более «игровой» и расширить ее привлекательность для более широкой аудитории.

Senua’s Saga: Hellblade 2 вышла в мае 2024 года на ПК, Xbox Series X|S и в Game Pass. В августе 2025-го тайтл выпустили на PS5. Игра получила теплые отзывы игроков и прессы.