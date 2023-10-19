Компания Microsoft выпустила рекламный ролик Xbox с отсылками к известным играм ©

Компания Microsoft запустила новую маркетинговую кампанию "Power your dreams" для Xbox, приуроченную к праздникам и включающую различные популярные игры.

Новая маркетинговая кампания включает в себя живой трейлер, в котором показаны несколько AAA-игр, включая недавно вышедшую Starfield, готовящуюся к выходу Hellblade 2 от Ninja Theory, Forza Motorsport и Cyberpunk 2077.

Вероятно, фрагменты или отсылки к другим играм также были включены в этот трейлер. "Речь идет не о том, что есть. Речь идет о том, "что если?", - пишет официальный Twitter-аккаунт Xbox в новом твите, посвященном новой кампании. Включенная ссылка перенаправляет на сайт Microsoft, посвященный консолям Xbox, где наряду с новым трейлером показаны Xbox Series X, а также новая черная консоль Xbox Series S. "В мечтах все ставки сделаны", - говорится на сайте Xbox. "Откройте новые миры. Прыгайте, трансформируйтесь. Исследуйте. Завоевывайте. В мечтах вы можете стать возможностями. Приведите свои мечты в действие с помощью Xbox".