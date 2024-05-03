Крупная маркетинговая кампания Senua's Saga: Hellblade 2 стартует уже на следующей неделе

2024 год выглядит для Microsoft насыщенным, и хотя большинство собственных релизов компании, скорее всего, запланировано на вторую половину года, один из наиболее заметных уже не за горами. Senua's Saga: Hellblade 2 выйдет менее чем через три недели, и в преддверии ее выпуска, Microsoft начнет активизировать свою маркетинговую кампанию на следующей неделе.

В Twitter вице-президент Xbox по маркетингу Аарон Гринберг недавно рассказал о предстоящих «крупных глобальных и региональных маркетинговых планах Microsoft по поддержке Senua’s Saga: Hellblade 2». По словам Гринберга, эти планы начнутся на следующей неделе и будут включать в себя медиа-кампанию игры, партнерство с брендами и многое другое. Судя по всему, Microsoft также планировала «специальные активности в Исландии» (именно там происходит действие игры), хотя еще неизвестно, чем именно это обернется.

Тем временем разработчик Ninja Theory также заявил, что будет каждый день делиться в Твиттере чем-то новым о Hellblade 2 перед её выпуском. На данный момент разработчик представил новый скриншот игрового процесса, изображение, демонстрирующее сверхширокое разрешение версии для ПК, а также полные требования игры к ПК.

Senua’s Saga: Hellblade 2 выйдет 21 мая на Xbox Series X/S и ПК.