Microsoft покажет новый геймплей Hellblade 2 и Avowed на Xbox Extended Showcase и готовит сюрпризы ©

Xbox Games Showcase по достоинству оценили многие геймеры, но Microsoft не сбавляет оборотов. Сегодня состоится вторая презентация, на которой мы увидим новые кадры нескольких долгожданных продуктов. На мероприятии не будет недостатка в играх от внутренних студий

Позавчерашняя презентация Microsoft дала представление о ряде сильных игр, выходящих на Xbox, но на таком мероприятии нет времени на более длительный показ долгожданных продуктов. Компания предлагает массу видеоматериалов продолжительностью в несколько минут, а разработчики не могут подробно рассказать об ожидаемых играх.

Иначе обстоит дело с Xbox Extended Showcase, поскольку здесь компания предлагает "более глубокий взгляд" на ранее раскрытые игры. Microsoft напоминает, что шоукейс состоится сегодня в 8 часов вечера.

В данном случае Microsoft не будет фокусироваться на многих презентациях этого года, так как на Xbox Games Showcase Extended будут представлены, в частности, пять игр: Avowed, Towerborne, Senua's Saga: Hellblade II, The Elder Scrolls Online: Necrom и Microsoft Flight Simulator - Dune Expansion.

На мероприятии будет много сюрпризов, так как Microsoft обещает показать "игры от творческих партнеров", которые мы не увидели на Xbox Games Showcase.

Безусловно, примечателен тот факт, что большинство из них не попадут в руки геймеров до 2024 года - Hellblade 2 и Avowed являются одними из самых ожидаемых релизов в каталоге американской корпорации.

Во время Xbox Extended Showcase мы послушаем интервью, посмотрим закулисные съемки и увидим геймплей - компания обещает совершенно новые видеоролики.... и даже появление одной "знаменитости" на мероприятии.