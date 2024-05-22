Microsoft убрала Hellblade 2 из продажи в России

Кажется сегодня компания Microsoft вспомнила, что у нее вообще-то вчера состоялся релиз Senua's Saga: Hellblade 2 и убрала игру из продажи в Steam в российском регионе. Пользователи были не слишком удивлены таким шагом, поскольку изначально ожидали, что игру могут убрать из продажи и что продажа в РФ была всего лишь ошибкой при старте продаж игры в Steam.
Впрочем, такое поведение Microsoft вряд ли можно назвать как-то иначе чем выстрелом себе в ногу: убирать игру из продажи в одном из регионов, учитывая что у игры с довольно большим бюджетом, которую делали 4 года, итак провальный пиковый онлайн на старте продаж, который составил всего 4000 человек, что говорит о низких продажах игры. Это решение издателя выглядит особенно глупо на фоне того, что русскоязычная аудитория за вчера написала множество обзоров, в которых хвалила и рекомендовала игру, и теперь Microsoft останется без дополнительной прибыли, которую они могли бы получить.
Тем не менее, русскоязычных игроков такое поведение издателя не особо расстроило: многие из них отмечают, что игра со вчера уже доступна в одном известном магазине, где её точно не заберет Microsoft - поэтому и огорчаться из-за этого не стоит.
Ну и хорошо по двум причинам:
1 - Сюжет дно
2 - Паруса подняты с релиза
Не купят, так с зелёного магазина скачают. Их борьба так сказать, пусть боряться.
Тем более что пиратка вышла через две минуты после релиза // Александр Ковалёв
Игра полный провал. Прям вообще неинтересная. Разработчики похоже пытались фильм снять и нечаянно сделали игру.
По сути это красивая технодемка для тестирования твоего компьютера. Красивые декорации вокруг которых ничего нету.
Ну такое.. ползает по гомнищу перемазанная в крови сумасшедшая баба с гладко депилированными подмыхами в эпоху викингов и изображает страдания. В первый раз это в целом зашло. Но второй раз в одну и ту же воду войти не получится. Тем более что нового и правда ноль целых хер десятых.
А тебе нужны волосатые подмыхи?)
Нет. Но это выглядит глупо в контексте происходящего. Сразу понимаешь что это актриса и она играет роль и весь эффект погружения куда-то улетучивается. Ну это примерно как если бы у пещерной женщины был маникюр и подтяжка лица.
Уберем игру из своего списка покупок, все просто, спасибо за халяву, лошары.
рефанды полетели - вспомнили, что у них кал вышел
Пока рефанда нет. В магазине игра недоступна, в библиотеке осталась.
В зелёном магазине купил, бесплатно)
Провал обеспечен этой игре по всем направлениям,сами себе на буй наступают.
Игра до сих пор в библиотеке. Интересно заберут и вернут деньги или оставят?
Никто ее не заберёт Стим это вам не эпики
Да я не то, чтобы переживаю. Просто не совсем понятно как это произошло. Такое ощущение, что издатель Xbox game studios вообще не взаимодействует с руководством и релизит игру везде) А потом спешно лочит её в Ру регионе. Это мне напоминает ситуёвину, когда выходил Horizon Zero Dawn по цене в 940р, потом цену быстренько скорректировали, но у успевших купить не стали забирать) Крч посмотрим, что дальше будет.
Все там взаимодествует, просто типо кто купил тот купил по фул прайсу, а так мы все так же не продаем там. // Олег Удовиченко
Фуф, спасибо
Закономерно.
Впрочем, мне пока не до сиквела: всё равно ещё первую часть пройти надо. :)
Ой как больно.
Плевать. Что 1, что 2 часть, пустышки. Недоигра, недомистика, недотриллер с хоррором. Дичайшая смесь иди**изма и бреда.
Те условно 40 челов которые успели купить это получат ли возврат средств? По идее можно было успеть пройти это.
если майкрасофт настоит, то стим вернёт
но они вряд ли захотят этим запариваться, лучше забрать себе какие никакие денюжки
ведь они именно для этого "забыли" что игра доступна в РФ
чтоб хоть как то продались копии на старте
вообще похер, думаю как и большинству))) // Алексей Маковецкий
Попутного вiтра им в сраку // Алексей Кармадонов
Сомневаюсь, что они "забыли" ее убрать в день релиза из ру-региона. Скорее это похоже на сознательную попытку дать возможность фанатам первой части из России купить игру. Видимо, они решили, что одного дня для этого хватит, а потом сделали вид, что недосмотрели и убрали игру из ру-региона. Так сказать, и приличия соблюли, и какие-то деньги, пусть и небольшие, рубанули. Но вообще это говорит о том, что в Майкрософт предполагали, что с продажами у игры будет все плохо, раз попытались какие-то крохи собрать откуда угодно.
Я вижу, что ЧСВ зашкаливает у некоторых "покупателей".
Если бы они оставили, то тогда вы придумали другую теорию?)
Деньги не пахнут. Вроде как забыли, что бы кто купит тот и купит, а так мы не продаем этим "злым русским" // Олег Удовиченко
Пора
на тапочках уже репаки лежат // Настя Федулова
щас бы в эту скучную игру играть. // Евгений Горшков
Игра и так ужасно продается так они еще и с продажи сняли в России.Хотя с нашего рынка все равно прибыли нет так как 90 процентов игроков в России воруют одиночные игры.
Ты не прав . Не 90% а от 25-60% . Зависит от платформа стим ли и были ли скидки ( цена ) или онлайн режим . Аналитика школьника считать что у нас игры только пиратят , покупают тоже многие потому что с пиратками возиться лень либо денег хватает на игру в месяц . Сейчас школьники даже вместо того чтобы искать пиратку , лучше поиграют в геншин или дотку ) // Антон Арнаутов
Бред в начале 2000 может так и бы, но уже давно не актуально
Смешно, когда те, кто скачает игру бесплатно или проигнорируют, "переживают" за Microsoft и тех игроков, кто хотел купить.
а ее в россии вообще можно купить? у нас же карты не работают, о каком выстреле в ногу речь? Вот сони которые убрали свои игры из 180 стран, это да , это прям мощный выстрел в ногу. А есть у нас или нет игра в сторе, на наш рынок это никак не повлияет, наши если и покупают то через какой нибудь казахстан.
Можно было купить, и с картами проблем нет никаких
А какая разница, хоть через Бангладеш, деньги-то все равно куда надо перечислят))
Стим не принимает переводы с российских карт.
о чем ты, попробуй в ру сторе купить с карты сбербанка чтото, там даже возможности такой нет
Пополнить кошелёк Стима уже давно не проблема.
Вот уроды... Я же реально хотел купить игру после русика звука. Что ж, значит только пиратить лицемерных тварей.
Логично было бы купить и ждать русика звука. тем более в нынешних обстоятельствах. так, что в этом есть и твой косяк. а они просто "Забыли". в пример недавний случай с the Saboter/ правда там "Забыли" чуть на подольше
Не логично. Когда выйдет русик звука она была бы дешевле. Ну а сейчас она бесплатная получается.
А кто-то анонсил озвучку?
Пока нет, но логично предположить, что она может быть, так как была для первой.
Возможно, а, возможно, заказчик первой озвучки поиграет во вторую часть и решит для себя, что это полная х... и деньги он на нее тратить не будет)) Но будем надеяться на лучшее))
Базовики.
Они посмотрели в что в россии игры не покупают и убрали
Они посмотрели, что рф на 2 месте по продаже BG 3 и решили стрельнуть себе в дупу