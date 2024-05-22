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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7 289 оценок

Microsoft убрала Hellblade 2 из продажи в России

AceTheKing
Новости

Кажется сегодня компания Microsoft вспомнила, что у нее вообще-то вчера состоялся релиз Senua's Saga: Hellblade 2 и убрала игру из продажи в Steam в российском регионе. Пользователи были не слишком удивлены таким шагом, поскольку изначально ожидали, что игру могут убрать из продажи и что продажа в РФ была всего лишь ошибкой при старте продаж игры в Steam.

Впрочем, такое поведение Microsoft вряд ли можно назвать как-то иначе чем выстрелом себе в ногу: убирать игру из продажи в одном из регионов, учитывая что у игры с довольно большим бюджетом, которую делали 4 года, итак провальный пиковый онлайн на старте продаж, который составил всего 4000 человек, что говорит о низких продажах игры. Это решение издателя выглядит особенно глупо на фоне того, что русскоязычная аудитория за вчера написала множество обзоров, в которых хвалила и рекомендовала игру, и теперь Microsoft останется без дополнительной прибыли, которую они могли бы получить.

Тем не менее, русскоязычных игроков такое поведение издателя не особо расстроило: многие из них отмечают, что игра со вчера уже доступна в одном известном магазине, где её точно не заберет Microsoft - поэтому и огорчаться из-за этого не стоит.

-15
51
Комментарии: 51
Ваш комментарий
MrGamerDad

Ну и хорошо по двум причинам:

1 - Сюжет дно

2 - Паруса подняты с релиза

8
Gelyr

Не купят, так с зелёного магазина скачают. Их борьба так сказать, пусть боряться.

6
Пользователь ВКонтакте

Тем более что пиратка вышла через две минуты после релиза // Александр Ковалёв

3
no homo

Игра полный провал. Прям вообще неинтересная. Разработчики похоже пытались фильм снять и нечаянно сделали игру.

По сути это красивая технодемка для тестирования твоего компьютера. Красивые декорации вокруг которых ничего нету.

5
Feliskotta

Ну такое.. ползает по гомнищу перемазанная в крови сумасшедшая баба с гладко депилированными подмыхами в эпоху викингов и изображает страдания. В первый раз это в целом зашло. Но второй раз в одну и ту же воду войти не получится. Тем более что нового и правда ноль целых хер десятых.

4
TangibleShivnath

А тебе нужны волосатые подмыхи?)

0
Feliskotta TangibleShivnath

Нет. Но это выглядит глупо в контексте происходящего. Сразу понимаешь что это актриса и она играет роль и весь эффект погружения куда-то улетучивается. Ну это примерно как если бы у пещерной женщины был маникюр и подтяжка лица.

0
GraF68ru

Уберем игру из своего списка покупок, все просто, спасибо за халяву, лошары.

4
JohnTornton

рефанды полетели - вспомнили, что у них кал вышел

2
Евгений Кондратенко

Пока рефанда нет. В магазине игра недоступна, в библиотеке осталась.

0
albert19981

В зелёном магазине купил, бесплатно)

2
MNM 1985
2
veterrock

Провал обеспечен этой игре по всем направлениям,сами себе на буй наступают.

2
Евгений Кондратенко

Игра до сих пор в библиотеке. Интересно заберут и вернут деньги или оставят?

1
Nodas

Никто ее не заберёт Стим это вам не эпики

1
Евгений Кондратенко Nodas

Да я не то, чтобы переживаю. Просто не совсем понятно как это произошло. Такое ощущение, что издатель Xbox game studios вообще не взаимодействует с руководством и релизит игру везде) А потом спешно лочит её в Ру регионе. Это мне напоминает ситуёвину, когда выходил Horizon Zero Dawn по цене в 940р, потом цену быстренько скорректировали, но у успевших купить не стали забирать) Крч посмотрим, что дальше будет.

1
Пользователь ВКонтакте Евгений Кондратенко

Все там взаимодествует, просто типо кто купил тот купил по фул прайсу, а так мы все так же не продаем там. // Олег Удовиченко

0
Mokou

Фуф, спасибо

1
Олег Дудин

Закономерно.

Впрочем, мне пока не до сиквела: всё равно ещё первую часть пройти надо. :)

1
HITMAN 5

Ой как больно.

0
Hartelose

Плевать. Что 1, что 2 часть, пустышки. Недоигра, недомистика, недотриллер с хоррором. Дичайшая смесь иди**изма и бреда.

0
1barac9U7ada7

Те условно 40 челов которые успели купить это получат ли возврат средств? По идее можно было успеть пройти это.

0
JohnTornton

если майкрасофт настоит, то стим вернёт
но они вряд ли захотят этим запариваться, лучше забрать себе какие никакие денюжки
ведь они именно для этого "забыли" что игра доступна в РФ
чтоб хоть как то продались копии на старте

-1
Пользователь ВКонтакте

вообще похер, думаю как и большинству))) // Алексей Маковецкий

0
Пользователь ВКонтакте

Попутного вiтра им в сраку // Алексей Кармадонов

0
ГАЗ-М20

Сомневаюсь, что они "забыли" ее убрать в день релиза из ру-региона. Скорее это похоже на сознательную попытку дать возможность фанатам первой части из России купить игру. Видимо, они решили, что одного дня для этого хватит, а потом сделали вид, что недосмотрели и убрали игру из ру-региона. Так сказать, и приличия соблюли, и какие-то деньги, пусть и небольшие, рубанули. Но вообще это говорит о том, что в Майкрософт предполагали, что с продажами у игры будет все плохо, раз попытались какие-то крохи собрать откуда угодно.

0
ZAUSA

Я вижу, что ЧСВ зашкаливает у некоторых "покупателей".

Если бы они оставили, то тогда вы придумали другую теорию?)

1
Пользователь ВКонтакте

Деньги не пахнут. Вроде как забыли, что бы кто купит тот и купит, а так мы не продаем этим "злым русским" // Олег Удовиченко

0
BAZKIN

Пора

0
Пользователь ВКонтакте

на тапочках уже репаки лежат // Настя Федулова

-1
Пользователь ВКонтакте

щас бы в эту скучную игру играть. // Евгений Горшков

-2
XeNTRoN

Игра и так ужасно продается так они еще и с продажи сняли в России.Хотя с нашего рынка все равно прибыли нет так как 90 процентов игроков в России воруют одиночные игры.

-2
Пользователь ВКонтакте

Ты не прав . Не 90% а от 25-60% . Зависит от платформа стим ли и были ли скидки ( цена ) или онлайн режим . Аналитика школьника считать что у нас игры только пиратят , покупают тоже многие потому что с пиратками возиться лень либо денег хватает на игру в месяц . Сейчас школьники даже вместо того чтобы искать пиратку , лучше поиграют в геншин или дотку ) // Антон Арнаутов

0
Nodas
как 90 процентов игроков в России воруют одиночные игры.

Бред в начале 2000 может так и бы, но уже давно не актуально

2
ZAUSA

Смешно, когда те, кто скачает игру бесплатно или проигнорируют, "переживают" за Microsoft и тех игроков, кто хотел купить.

-2
Contriver

а ее в россии вообще можно купить? у нас же карты не работают, о каком выстреле в ногу речь? Вот сони которые убрали свои игры из 180 стран, это да , это прям мощный выстрел в ногу. А есть у нас или нет игра в сторе, на наш рынок это никак не повлияет, наши если и покупают то через какой нибудь казахстан.

-2
Nodas
а ее в россии вообще можно купить? у нас же карты не работают,

Можно было купить, и с картами проблем нет никаких

0
BrokVud

А какая разница, хоть через Бангладеш, деньги-то все равно куда надо перечислят))

2
ZAUSA Nodas

Стим не принимает переводы с российских карт.

0
Contriver Nodas

о чем ты, попробуй в ру сторе купить с карты сбербанка чтото, там даже возможности такой нет

0
Кей Овальд

Пополнить кошелёк Стима уже давно не проблема.

0
Кей Овальд

Вот уроды... Я же реально хотел купить игру после русика звука. Что ж, значит только пиратить лицемерных тварей.

-3
Ricco95
Я же реально хотел купить игру после русика звука

Логично было бы купить и ждать русика звука. тем более в нынешних обстоятельствах. так, что в этом есть и твой косяк. а они просто "Забыли". в пример недавний случай с the Saboter/ правда там "Забыли" чуть на подольше

1
Кей Овальд Ricco95

Не логично. Когда выйдет русик звука она была бы дешевле. Ну а сейчас она бесплатная получается.

-1
BrokVud

А кто-то анонсил озвучку?

0
Кей Овальд BrokVud

Пока нет, но логично предположить, что она может быть, так как была для первой.

-1
BrokVud Кей Овальд

Возможно, а, возможно, заказчик первой озвучки поиграет во вторую часть и решит для себя, что это полная х... и деньги он на нее тратить не будет)) Но будем надеяться на лучшее))

0
Cryptocurrencyhead

Базовики.

-3
satalataa

Они посмотрели в что в россии игры не покупают и убрали

-4
0ncnjqybr

Они посмотрели, что рф на 2 месте по продаже BG 3 и решили стрельнуть себе в дупу

4