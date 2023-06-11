Мрачный отрывок из Senua's Saga: Hellblade 2 показывает диалог разных личностей главной героини ©

Разработчики из студии Ninja Theory продолжают подчеркивать уникальную особенность фэнтезийного экшена Senua's Saga: Hellblade 2 — существование нескольких разных личностей в голове главной героине. На Xbox Games Showcase 2023 был показан небольшой фрагмент из игры, который как раз показывает их диалоги.

Как сообщается, представленный отрывок Senua's Saga: Hellblade 2 был записан на Xbox Series X и отражает практически финальное качество визуальных эффектов в игре. Ролик показывает лишь одну небольшую пещеру, в которой оказывается главная героиня. В этот момент её начинают донимать множество голосов в голове, ставящие под сомнения её действия.

Senua's Saga: Hellblade 2 обещается выйти в 2024 год на ПК и Xbox Series, будучи доступной по подписке Game Pass.