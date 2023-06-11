Senua's Saga: Hellblade 2 TBA
7.5 139 оценок

Мрачный отрывок из Senua's Saga: Hellblade 2 показывает диалог разных личностей главной героини

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Gutsz
Новости

Разработчики из студии Ninja Theory продолжают подчеркивать уникальную особенность фэнтезийного экшена Senua's Saga: Hellblade 2 — существование нескольких разных личностей в голове главной героине. На Xbox Games Showcase 2023 был показан небольшой фрагмент из игры, который как раз показывает их диалоги.

Как сообщается, представленный отрывок Senua's Saga: Hellblade 2 был записан на Xbox Series X и отражает практически финальное качество визуальных эффектов в игре. Ролик показывает лишь одну небольшую пещеру, в которой оказывается главная героиня. В этот момент её начинают донимать множество голосов в голове, ставящие под сомнения её действия.

Senua's Saga: Hellblade 2 обещается выйти в 2024 год на ПК и Xbox Series, будучи доступной по подписке Game Pass.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
ZackSnyder

такое чувство, что это не игра, а кинцо с бесконечной экспозицией. опять 0 геймплей, 0 сути, ничего не ясно, кроме как "зацените графон и как героиня страдает!!"

3
FireLion1993

Класс! Жду!)

-6
KPAHbl4

что класс? опять ничего толком не показали

4