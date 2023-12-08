На The Game Awards показали новый геймплейный трейлер Senua's Saga: Hellblade 2 под атмосферную музыку

Как и ожидалось, на The Game Awards был представлен свежий взгляд на сиквел Hellblade. К сожалению, мы до сих пор не знаем, когда ожидать выход продолжения истории Сенуы. Новый трейлер игры разработчики решили посвятить небольшому обзору мрачного мира Senua’s Saga: Hellblade 2, представив несколько геймплейных кадров и песню из саундтрека игры.
Погрузитесь глубоко в следующую главу истории Сенуы, созданную с помощью кинематографического погружения, прекрасно реализованных визуальных эффектов и захватывающего звука.
Senua’s Saga: Hellblade 2 напрямую продолжает историю Hellblade: Senua's Sacrifice и её главной героини Сенуы. Ей вновь предстоит выступить против порождений загробного скандинавского мира и встретить пугающих созданий из мифов. В добавок ко всему игроков будет ждать мистическая история вокруг Исландии, которая возможно поможет излечить психологическое расстройство героини или, наоборот, ухудшит его.
Senua's Saga: Hellblade 2 выйдет на ПК и Xbox Series X в 2024 году.
Это будет эпично, даже не сомневался. Судя по этому видео, экшн вывели на новый уровень по сравнению с первой частью, бои станут еще более захватывающие, разнообразные и интересные. Музыка все такая же классная, а графика вообще отвал башки. Уверен, в игре еще множество сюрпризов, которые не покажут в трейлерах. Ждемс.
Жесть, как мрачно. Это прям вау)
Красиво представили
Прикольно что майки на этот раз используют лейбл что асоциируется с ПК а не с боксом
И ток в отдельном ролике под их подразделения игровое как это и было раньше
Фигня,красивая обертка-атмосфера,а геймплея с гулькин нос)