На The Game Awards показали новый геймплейный трейлер Senua's Saga: Hellblade 2 под атмосферную музыку

Как и ожидалось, на The Game Awards был представлен свежий взгляд на сиквел Hellblade. К сожалению, мы до сих пор не знаем, когда ожидать выход продолжения истории Сенуы. Новый трейлер игры разработчики решили посвятить небольшому обзору мрачного мира Senua’s Saga: Hellblade 2, представив несколько геймплейных кадров и песню из саундтрека игры.

Погрузитесь глубоко в следующую главу истории Сенуы, созданную с помощью кинематографического погружения, прекрасно реализованных визуальных эффектов и захватывающего звука.

Senua’s Saga: Hellblade 2 напрямую продолжает историю Hellblade: Senua's Sacrifice и её главной героини Сенуы. Ей вновь предстоит выступить против порождений загробного скандинавского мира и встретить пугающих созданий из мифов. В добавок ко всему игроков будет ждать мистическая история вокруг Исландии, которая возможно поможет излечить психологическое расстройство героини или, наоборот, ухудшит его.

Senua's Saga: Hellblade 2 выйдет на ПК и Xbox Series X в 2024 году.