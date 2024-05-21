Ninja Theory не закроют после выпуска Hellblade II

На фоне ситуации с закрытием сразу нескольких студий Microsoft, к Ninja Theory приковано пристальное внимание сообщества. Следующим кандидатом на закрытие многие называли именно студию Ninja Theory. Руководитель студии Дом Мэтьюс в своём письме напомнил, насколько сложно даётся создание игр, поблагодарил фанатов за поддержку и выразил гордость за итоговый продукт и команду. Трогательную речь могли счесть за прощальную.
Однако Джез Корден, редактор портала Windows Central, решил разъяснить ситуацию. Его источники говорят, что студию закрывать не собираются. К тому же помимо Project Mara студия работает над ещё одним неанонсированным проектом, который уже получил одобрение от Microsoft.
Да как то всё равно...
пойду напишу в их любимый твиттор, что эта гнилая конторка втихую продает свою игру в РФ, чтобы их отымели во все щели за лицемерие)))
Твой голос ноунейма конечно "много" значит. Удачи в твоëм низменном деле, маленький человек))
Втихую) Без разрешения😂 Там ещё у дяди Валеры на рынок диски завезли в тайне от Фили Спенсера.
https://www.playground.ru/misc/news/po_slovam_dzheza_kordena_ninja_theory_uzhe_rabotaet_nad_sleduyuschej_igroj_odobrennoj_xbox-1700239
Да уж, надеемся на это.
Всё зависит от продажи игры.
Да да, Hi-Fi Rush тоже хвалили и хвастались оценками, а потом закрыли Tango gameworks. Я не верю всем этим заявлениям мол студию не закроют, потому что она уже над чем-то там работает. Никто не знает над чем, это просто слова. Хорошо, конечно, если так. Но, как показывает опыт, майки могут сотворить любое дерьмо
жаль, ведь они полные бездари
И правда, очень жаль // Max Max