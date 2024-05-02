Ninja Theory обещает каждый день публиковать что-то по игре вплоть до выхода Senua's Saga: Hellblade 2

Ninja Theory представила новое изображение Senua's Saga: Hellblade 2, пообещав публиковать что-нибудь об игре каждый день до ее запуска, запланированного на 21 мая на ПК и Xbox Series.

На кадре изображена главная героиня приключения, Сенуа, любующаяся однjq из из впечатляющих сцен игры на восходе солнца: ситуация, которую поддержка HDR, безусловно, сможет улучшить, добавив очарования и атмосферы.

Таким образом, в ближайшие три недели мы можем ожидать дальнейшей информации, включая изображения, видео и отзывы, связанные с долгожданным эксклюзивом для Xbox.

Senua's Saga: Hellblade 2 Сенуа отправляется в новое путешествие, снова полное реальных или воображаемых ловушек, тревожных иллюзий или реальных и интуитивных сражений.