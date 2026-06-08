Ninja Theory переименовала Senua's Saga: Hellblade II в Hellblade II: Senua's Saga

Вчера студия Ninja Theory анонсировала новую игру под названием Senua, которая станет продолжением в серии Hellblade. Разработчики намеренно не стали называть проект Hellblade III, поскольку он будет отличаться от предыдущих частей:

Однако это привело к необычной проблеме - все три игры франшизы теперь назывались по-разному. Ninja Theory решила частично исправить ситуацию, и вскоре после презентации Senua's Saga: Hellblade II была переименована в Hellblade II: Senua's Saga.

Таким образом, теперь трилогия выглядит следующим образом: Hellblade: Senua's Sacrifice, Hellblade II: Senua's Saga и Senua, которая выйдет в 2027 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.