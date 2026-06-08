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Hellblade 2: Senua's Saga 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7.1 820 оценок

Ninja Theory переименовала Senua's Saga: Hellblade II в Hellblade II: Senua's Saga

AceTheKing AceTheKing

Вчера студия Ninja Theory анонсировала новую игру под названием Senua, которая станет продолжением в серии Hellblade. Разработчики намеренно не стали называть проект Hellblade III, поскольку он будет отличаться от предыдущих частей:

Грандиозная битва за загробный мир в динамичном экшене на Unreal Engine 5 - неожиданный анонс Senua

Однако это привело к необычной проблеме - все три игры франшизы теперь назывались по-разному. Ninja Theory решила частично исправить ситуацию, и вскоре после презентации Senua's Saga: Hellblade II была переименована в Hellblade II: Senua's Saga.

Таким образом, теперь трилогия выглядит следующим образом: Hellblade: Senua's Sacrifice, Hellblade II: Senua's Saga и Senua, которая выйдет в 2027 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии:  12
Ваш комментарий
Danny Lamb

Если не пробовали Hellblade 2, то настоятельно рекомендую. Желательно с геимпада и в наушниках. Хороший экспириенс. Ну и игра не такая криповая и душная, как первая часть.

9
Искусственный интеллeкт

какая же это срань

2
spaMER_ID

Ну и назвали бы Hellblade III: Senua's Senua

1
Кей Овальд

Ну, хоть тут правильно. А потом надо и третью нормально назвать и не страдать хренью.

Пользователь ВКонтакте

В 27 году уже выйдет? Что-то не верится. Прям быстро // Александр Чацкий

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