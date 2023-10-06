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Senua's Saga: Hellblade 2 TBA
7.4 147 оценок

Ninja Theory показала, как создается образ Сенуа для Senua's Saga: Hellblade 2

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Gruz_
Новости

Senua's Saga: Hellblade 2 - одна из самых ожидаемых игр не только на Xbox, но и на PC, в связи с чем студия Ninja Theory поделилась с нами подробностями о том, как создается образ ее главной героини - Сенуа.

На этот раз мы видим, как актриса, играющая эту героиню, воплощает ее в жизнь. Невероятное перевоплощение Мелины Юргенс в Сенуа - сложнейшая задача, которая занимает в общей сложности семь часов.

Так уж повелось, что геймерам важно знать все подробности, по которым можно судить о работе ответственных за игру людей и о том, насколько самоотверженно работают все участники проекта, что позволяет немного развеять сомнения относительно высокого качества данной работы.

Напомним, что ранее Microsoft и Ninja Theory объявили о том, что Senua's Saga: Hellblade 2 ожидается где-то в 2024 году, и судя по всем признакам, разработка продолжения экшен-адвенчуры планомерно продвигается вперед на пути к ее релизу.

10
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Protocol10

первая часть так нормально грузит психику этими постоянными голосами и нашептыванием, не рекомендую

12
Случайный Игрок

Поэтому не играл в эту хрень...

2
bysaturn

У кого какая психика. Сделано классно, но я играл спокойно.

1
Stasonich_spb

asmr не любишь?!

-2
Kimen-no-Yami

Поэтому рекомендуют играть в наушниках для полного погружения в процесс. Мне очень понравилось, хотя история для меня вполне понятна: девушка борется со своими психологическими травмами и, внезапно, шизофренией.

0
Случайный Игрок Kimen-no-Yami

девушка борется со своими психологическими травмами и, внезапно, шизофренией

Потом сам игрок будет с этим бороться, если крыша не прочная

3
Случайный Игрок

показала, как создается образ

Не показали под какими веществами они создают такие игры

6
gliga142

одна из самых ожидаемых игр - у игры в стимаке 5,5к онлайн макс было .. так пеподносят как будто это какой то ведьмак 4 ппц ..

3
Soulless24

Никто её не хайпит. Максимум как годная АА-игра.

0
A E

надеюсь смогут обойтись без повесточки

1
serjik77

чтото я не понял, уже была же вторая часть? я в нее играл год назад..

-4