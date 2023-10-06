Ninja Theory показала, как создается образ Сенуа для Senua's Saga: Hellblade 2 ©

Senua's Saga: Hellblade 2 - одна из самых ожидаемых игр не только на Xbox, но и на PC, в связи с чем студия Ninja Theory поделилась с нами подробностями о том, как создается образ ее главной героини - Сенуа.

На этот раз мы видим, как актриса, играющая эту героиню, воплощает ее в жизнь. Невероятное перевоплощение Мелины Юргенс в Сенуа - сложнейшая задача, которая занимает в общей сложности семь часов.

Так уж повелось, что геймерам важно знать все подробности, по которым можно судить о работе ответственных за игру людей и о том, насколько самоотверженно работают все участники проекта, что позволяет немного развеять сомнения относительно высокого качества данной работы.

Напомним, что ранее Microsoft и Ninja Theory объявили о том, что Senua's Saga: Hellblade 2 ожидается где-то в 2024 году, и судя по всем признакам, разработка продолжения экшен-адвенчуры планомерно продвигается вперед на пути к ее релизу.