Ninja Theory показала, как создается образ Сенуа для Senua's Saga: Hellblade 2

Senua's Saga: Hellblade 2 - одна из самых ожидаемых игр не только на Xbox, но и на PC, в связи с чем студия Ninja Theory поделилась с нами подробностями о том, как создается образ ее главной героини - Сенуа.
На этот раз мы видим, как актриса, играющая эту героиню, воплощает ее в жизнь. Невероятное перевоплощение Мелины Юргенс в Сенуа - сложнейшая задача, которая занимает в общей сложности семь часов.
Так уж повелось, что геймерам важно знать все подробности, по которым можно судить о работе ответственных за игру людей и о том, насколько самоотверженно работают все участники проекта, что позволяет немного развеять сомнения относительно высокого качества данной работы.
Напомним, что ранее Microsoft и Ninja Theory объявили о том, что Senua's Saga: Hellblade 2 ожидается где-то в 2024 году, и судя по всем признакам, разработка продолжения экшен-адвенчуры планомерно продвигается вперед на пути к ее релизу.
первая часть так нормально грузит психику этими постоянными голосами и нашептыванием, не рекомендую
Поэтому не играл в эту хрень...
У кого какая психика. Сделано классно, но я играл спокойно.
asmr не любишь?!
Поэтому рекомендуют играть в наушниках для полного погружения в процесс. Мне очень понравилось, хотя история для меня вполне понятна: девушка борется со своими психологическими травмами и, внезапно, шизофренией.
девушка борется со своими психологическими травмами и, внезапно, шизофренией
Потом сам игрок будет с этим бороться, если крыша не прочная
показала, как создается образ
Не показали под какими веществами они создают такие игры
одна из самых ожидаемых игр - у игры в стимаке 5,5к онлайн макс было .. так пеподносят как будто это какой то ведьмак 4 ппц ..
Никто её не хайпит. Максимум как годная АА-игра.
надеюсь смогут обойтись без повесточки
чтото я не понял, уже была же вторая часть? я в нее играл год назад..