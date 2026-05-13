Ninja Theory считает порт Hellblade 2 на PS5 успешным

Microsoft подтвердила, что собирается пересмотреть свою позицию в отношении портирования игр Xbox на другие платформы, поскольку новый руководитель Аша Шарма стремится улучшить бренд Xbox. Однако те игры, которые уже были выпущены на PS5, часто считаются успешными.

Последним примером является Senua's Saga: Hellblade 2, которая была портирована на PS5 в улучшенном издании в прошлом году. Ninja Theory сообщила в своей последней финансовой отчётности о прибыли в размере 5 миллионов фунтов стерлингов и «успешном релизе Hellblade II на PlayStation 5». Теперь компания переключает внимание на «работу над будущими проектами», а это значит, что впереди ещё больше игр от Ninja Theory. Однако точные данные о продажах не были обнародованы.

Большая часть разговоров об успехе портирования собственных проектов Microsoft на PS5 сосредоточена на Forza Horizon 5, поскольку версия для PlayStation добавила более пяти миллионов покупок к общему объёму продаж. Также на PS5 выйдет Forza Horizon 6, хотя её портирование не состоится одновременно с версиями для Xbox Series X|S и ПК в этом месяце. Выход игры на PS5 запланирован на конец 2026 года.

В прошлом месяце Аша Шарма подтвердила, что Microsoft «пересмотрит свой подход к эксклюзивности», что может поставить под сомнение будущее портирования игр с Xbox на PS5. Однако для таких игр, как Hellblade 2, которая не произвела особого фурора при первоначальном запуске, версия для PS5 открывает ещё один путь к доходу и успеху. В данном случае, похоже, Ninja Theory считает, что это сработало.