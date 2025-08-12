Ninja Theory выпустила атмосферный трейлер к релизу Senua's Saga: Hellblade 2 Enhanced

Ninja Theory выпустила впечатляющий трейлер к релизу Senua’s Saga: Hellblade 2 Enhanced, подчеркивающий мрачную атмосферу, жестокие сражения и тревожную красоту игры. С сегодняшнего дня улучшенная версия доступна на PC, PS5 и Xbox Series X|S, открывая для игроков новые возможности.

Главное техническое нововведение — режим «Производительность», позволяющий наслаждаться 60 кадрами в секунду даже на консолях, включая PS5, PS5 Pro и Xbox Series X. Владельцы ПК получили расширенный набор графических настроек «Очень высокий» для максимально детализированной картинки, а сама игра теперь оптимизирована и для Steam Deck.

Помимо визуальных улучшений, разработчики добавили режим Dark Rot с постоянной смертью и элементами roguelike, способный серьезно испытать даже опытных игроков. В обновлении также появился улучшенный фоторежим с дополнительными инструментами и четыре часа комментариев от авторов, раскрывающих творческий процесс.

Как и прежде, Hellblade 2 впечатляет своим художественным стилем, реалистичной анимацией и глубоким эмоциональным погружением. Однако геймплей остался минималистичным, без прогрессии и сложных механик — решение, которое разделяет аудиторию, но сохраняет верность авторскому замыслу саги.

Enhanced-версия — это шанс пережить мрачное и атмосферное путешествие Сенуи в лучшем виде.