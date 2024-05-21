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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7 253 оценки

Пиршество для глаз, но геймплей оставляет желать лучшего: Senua's Saga: Hellblade 2 получила оценки от критиков

butcher69
Новости

Появились рейтинги критиков для Senua's Saga: Hellblade II, которая в целом получает очень положительные отзывы от критиков, хотя и с некоторыми оговорками. Скажем так, преобладают 9 и 10, но есть и другие оценки. Низкие оценки поставили, в том числе, GameSpot (6/10) и PC Gamer (58/100).

На момент написания статьи средняя оценка Rise of the Ronin составляет 80 баллов на Metacritic и 83 балла на OpenCritic. По большому счёту, у Ninja Theory получился типичный сиквел, который понравится любителям оригинала, но вряд ли способен привлечь новую аудиторию. Игру хвалят за впечатляющее визуальные и аудио эффекты, но при этом можно найти критику не очень интересного геймплея.

Если почитать рецензии, то можно увидеть следующее

Спойлер
Несмотря на больший масштаб и визуальное великолепие, сиквел не смог выйти из тени своего предшественника с запутанным сюжетом, в котором сама Сенуа чувствует себя не в своей тарелке.
Безрадостное прозябание в атмосфере скудных интерактивных развлечений и мутного изображения психических заболеваний... и так получилось, что в этой игре самая лучшая графика, когда-либо выходившая на игровых консолях.
Hellblade 2 по-прежнему невероятно хороша. Новая история весома, звук исключителен, пейзажи до смешного плотны и богаты, а бои ощущаются интенсивными и впечатляющими в новых и интересных аспектах.
Игра наверняка получит какое-то признание в наградной сезон. Но оно наверняка коснётся только технической части, а не геймплейной.
Являясь более бескомпромиссной версией первой игры, Hellblade 2 предлагает хорошо рассказанную историю и безупречную презентацию. Но при этом геймплейно она ещё прощё первой игры. Вплоть до того, что кажется, будто любая интеракция кажется разработчикам помехой.
Hellblade II — это визуальное пиршество для Xbox, но геймплей не особо разнообразный.

Senua's Saga: Hellblade II уже доступна для PC и Xbox Series X/S. Кроме того, в нее можно будет сразу же поиграть по подписке Game Pass.

3
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Contriver

Кароче, одни критики хвалят за то что это красивый симулятор ходьбы, другие критики ругают за то что это красивый симулятор ходьбы. Итог, нравятся симы ходьбы и киношки, спокойно играйте, хочется больше геймплея и меньше кинца, не играйте, конец

14
Без негатива

Зачем нужна игра без геймплея? Проще тогда видосом глянуть

1
Contriver Без негатива

Да можешь и видосом глянуть, кто запрещает, кто то смотрит игрофильмы, ктото сам проходит, а кому то коментарии какого нибудь ютубера нужны. Есть игры которые направлены на сюжет и катсцены и в них геймплей реально можно просто пропустить, игры сони например зачастую так делают, я гов 2018 сам проходил, а рагнарек уже не видел смысла изза духоты геймплея и просто игрофильм глянул

0
Alex Row

такое бывает, когда разрабы упарываются в графоний, забывая о том, что краеугольный камень любой игры- это геймплей

6
Кот Пингвинович

они эту игру ещё пару лет назад могли выпустить, просто пока пилили 5 лет, она уже устарела и ещё 2 года пошло на обновление визуала и вот получили что получи)

0
Yoshemitsu

Гувнисто протокол. Графон тащит

Но при этом геймплейно она ещё прощё первой игры

А это вообще как? Первая часть это унылая ходьба с унылими однокнопочными боями. А тут бои вообще без кнопок, или вместо хотьбы - катсцена?

3
Whiskey_40Vol

Симулятор ходьбы.. хм, Death Stranding такой симулятор ходьбы с хорошей графикой.

3
Пользователь ВКонтакте

Нет, ДС именно СИМУЛЯТОР ХОДЬБЫ со всеми нюансами. А тут мист какой то // Александр Ковалёв

0
shurasick876

Death Stranding - симулятор не ходьбы, а курьера. Разные вещи)

0
Челодой моловек 94

Геймплей если не хуже первой то уже хорошо

2
IY1982

Как и первая часть эта поделка очевидно хороша только в качестве снотворного, хотя в продолжении обещали завезти именно геймплей

1
tvorog8088

Шаловливые язычки критиков)))

0
SteadyMorgathus

На 3060 или6600 xt играл кто уже отпишитесь как с производительностью?

0
Гемор

В 30 фэпэсов вытянит в 1080 п. без длсс на высоких. Лови на геймгпу тесты https://gamegpu.com/action-/-fps-/-tps/senua-s-saga-hellblade-ii-test-gpu-cpu

0
WittyOrvilleton

Вот теперь можно смело ждать скорого закрытия Ninja Theory.

0
shurasick876

Так оно и первая часть такая же была. Богатый визуал и ноль геймлея.

0
desant1488

Ясно....понятно....снова про сильную и независимую)))) Посмотрел геймплей - анимации и тайминги боёвки как у дарк соулс почти)))) унылое г...
Главную героиню режут мощнейшие монстры мечами и топорами, пронзают, рубят...ну а ей - просто ПОХ...
Спасибо, играйте в это сами.

-1
вупсич пупсич

Тебе никогда не понять даже толику того, о чем игра. Ты слишком зауряден.

-3
AlexNik вупсич пупсич

Тоже странные голоса в башке мерещатся? Прими таблеток.

3
вупсич пупсич AlexNik

Еще один нормис, жаль тебя.

-4
Smusi вупсич пупсич

Игра про как плохо жить, когда не хватает мефедрона?

1
вупсич пупсич Smusi

Сколько тут нормисов е мае

-1
Smusi

Лучше бы этих полупокеров майки прикрыли - от них игра и провалится и художественной ценности никакой

-2
Гемор

Я же сказал неоднократно, что 6 - 6.5 из 10 объективно, не стоит ждать чуда (раз первая 6 из 10, то и вторая 6 из 10, выше головы не прыгнуть) пока хомячки вопили про новывй шедевр Фильки

-4
вупсич пупсич

Я и сейчас тебе буду ставить минусы. Гордыня никуда тебя не приведет в этой жизни.

-2
Челодой моловек 94

Feel , ю ноу feel

-1
SteadyMorgathus

Больше минусов богу минусов!

-1