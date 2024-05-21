Пиршество для глаз, но геймплей оставляет желать лучшего: Senua's Saga: Hellblade 2 получила оценки от критиков

Появились рейтинги критиков для Senua's Saga: Hellblade II, которая в целом получает очень положительные отзывы от критиков, хотя и с некоторыми оговорками. Скажем так, преобладают 9 и 10, но есть и другие оценки. Низкие оценки поставили, в том числе, GameSpot (6/10) и PC Gamer (58/100).
На момент написания статьи средняя оценка Rise of the Ronin составляет 80 баллов на Metacritic и 83 балла на OpenCritic. По большому счёту, у Ninja Theory получился типичный сиквел, который понравится любителям оригинала, но вряд ли способен привлечь новую аудиторию. Игру хвалят за впечатляющее визуальные и аудио эффекты, но при этом можно найти критику не очень интересного геймплея.
Если почитать рецензии, то можно увидеть следующее
Несмотря на больший масштаб и визуальное великолепие, сиквел не смог выйти из тени своего предшественника с запутанным сюжетом, в котором сама Сенуа чувствует себя не в своей тарелке.
Безрадостное прозябание в атмосфере скудных интерактивных развлечений и мутного изображения психических заболеваний... и так получилось, что в этой игре самая лучшая графика, когда-либо выходившая на игровых консолях.
Hellblade 2 по-прежнему невероятно хороша. Новая история весома, звук исключителен, пейзажи до смешного плотны и богаты, а бои ощущаются интенсивными и впечатляющими в новых и интересных аспектах.
Игра наверняка получит какое-то признание в наградной сезон. Но оно наверняка коснётся только технической части, а не геймплейной.
Являясь более бескомпромиссной версией первой игры, Hellblade 2 предлагает хорошо рассказанную историю и безупречную презентацию. Но при этом геймплейно она ещё прощё первой игры. Вплоть до того, что кажется, будто любая интеракция кажется разработчикам помехой.
Hellblade II — это визуальное пиршество для Xbox, но геймплей не особо разнообразный.
Senua's Saga: Hellblade II уже доступна для PC и Xbox Series X/S. Кроме того, в нее можно будет сразу же поиграть по подписке Game Pass.
Кароче, одни критики хвалят за то что это красивый симулятор ходьбы, другие критики ругают за то что это красивый симулятор ходьбы. Итог, нравятся симы ходьбы и киношки, спокойно играйте, хочется больше геймплея и меньше кинца, не играйте, конец
Зачем нужна игра без геймплея? Проще тогда видосом глянуть
Да можешь и видосом глянуть, кто запрещает, кто то смотрит игрофильмы, ктото сам проходит, а кому то коментарии какого нибудь ютубера нужны. Есть игры которые направлены на сюжет и катсцены и в них геймплей реально можно просто пропустить, игры сони например зачастую так делают, я гов 2018 сам проходил, а рагнарек уже не видел смысла изза духоты геймплея и просто игрофильм глянул
такое бывает, когда разрабы упарываются в графоний, забывая о том, что краеугольный камень любой игры- это геймплей
они эту игру ещё пару лет назад могли выпустить, просто пока пилили 5 лет, она уже устарела и ещё 2 года пошло на обновление визуала и вот получили что получи)
Гувнисто протокол. Графон тащит
А это вообще как? Первая часть это унылая ходьба с унылими однокнопочными боями. А тут бои вообще без кнопок, или вместо хотьбы - катсцена?
Симулятор ходьбы.. хм, Death Stranding такой симулятор ходьбы с хорошей графикой.
Нет, ДС именно СИМУЛЯТОР ХОДЬБЫ со всеми нюансами. А тут мист какой то // Александр Ковалёв
Death Stranding - симулятор не ходьбы, а курьера. Разные вещи)
Геймплей если не хуже первой то уже хорошо
Как и первая часть эта поделка очевидно хороша только в качестве снотворного, хотя в продолжении обещали завезти именно геймплей
Шаловливые язычки критиков)))
На 3060 или6600 xt играл кто уже отпишитесь как с производительностью?
В 30 фэпэсов вытянит в 1080 п. без длсс на высоких. Лови на геймгпу тесты https://gamegpu.com/action-/-fps-/-tps/senua-s-saga-hellblade-ii-test-gpu-cpu
Вот теперь можно смело ждать скорого закрытия Ninja Theory.
Так оно и первая часть такая же была. Богатый визуал и ноль геймлея.
Ясно....понятно....снова про сильную и независимую)))) Посмотрел геймплей - анимации и тайминги боёвки как у дарк соулс почти)))) унылое г...
Главную героиню режут мощнейшие монстры мечами и топорами, пронзают, рубят...ну а ей - просто ПОХ...
Спасибо, играйте в это сами.
Тебе никогда не понять даже толику того, о чем игра. Ты слишком зауряден.
Тоже странные голоса в башке мерещатся? Прими таблеток.
Еще один нормис, жаль тебя.
Игра про как плохо жить, когда не хватает мефедрона?
Сколько тут нормисов е мае
Лучше бы этих полупокеров майки прикрыли - от них игра и провалится и художественной ценности никакой
Я же сказал неоднократно, что 6 - 6.5 из 10 объективно, не стоит ждать чуда (раз первая 6 из 10, то и вторая 6 из 10, выше головы не прыгнуть) пока хомячки вопили про новывй шедевр Фильки
Я и сейчас тебе буду ставить минусы. Гордыня никуда тебя не приведет в этой жизни.
Feel , ю ноу feel
Больше минусов богу минусов!