"Плавность и отзывчивость при 30 fps не идут рука об руку": На Hellblade 2 и руководство Xbox обрушился шквал критики

Вчера вокруг грядущей игры от Xbox Game Studios, Senua's Saga: Hellblade 2, действительно было много шумихи. Поначалу позитивные новости от журналистов довольно быстро сменились менее радостными сообщениями о том, что на Xbox Series X|S игра будет работать с частотой 30 fps. Этот факт вызвал возмущение у многих консольщиков от Microsoft, которые в очередной раз ощутили себя обманутыми. По мнению большинства геймеров, это просто предосудительно, тем более что Microsoft только что рекламировала свою приставку как "самую мощную консоль" текущего поколения.

В своих комментариях игроки также отмечают, что отсутствие возможности выбора графического режима совершенно недопустимо в наше время. Это кажется им особенно непонятным в то время, когда каждая игра от внутренних студий на консоли конкурента обладает этой функцией, что дает игрокам возможность подстроить игру под свои личные предпочтения.

Посреди всех этих событий много критики обрушилось и на главу маркетингового отдела Xbox Аарона Гринберга. В одном из своих недавних постов он привел выдержку из статьи Games Radar, в которой о Hellblade 2 говорится только в превосходных тонах.

Это не только плавный и отзывчивый приключенческий экшен, который может похвастаться лучшей в своем классе визуальной составляющей, но и опыт, в котором есть что-то значимое.

— выдержка из текста Games Radar

Правда, в ответ он получил массу критичных сообщений, в которых ему указывают на сам факт того, что Hellblade 2 будет работать на Xbox только при 30 fps. В сообщениях появляются замечания о том, что сложно говорить о "плавном и отзывчивом" геймплее при столь ограниченной частоте кадров.

Но хуже всего для Гринберга (и для совета директоров Xbox в целом), пожалуй, комментарии, в которых люди упрекают его за пост 2020 года, в котором он громко заявил, что стандартом для этого поколения будет 60 fps. Не мало и тех, кто прямо призывает его, Фила Спенсера и Сару Бонд уйти со своих постов и передать их более компетентным людям.

В адрес разработчиков звучат и другие обвинения: геймеры недоумевают, как в игре, которая разрабатывалась более семи лет, может быть только один графический режим и более короткий сюжет, чем в критикуемой Spider-Man 2. Для некоторых такие решения - пример отсутствия навыков у разработчиков и явный признак того, что они, вероятно, не совсем знакомы с процессом разработки.

Всей этой ситуацией пользуются "более ярые фанаты" PlayStation, которые в шутку пишут, что мы все-таки получим 60 FPS, но уже с выходом этой игры на PS5. Тут явно прослеживается намек на недавнюю практику Microsoft издавать на конкурирующих консолях чуть более качественные версии своих игр.

Трудно отрицать, что все это не сулит Xbox ничего хорошего. По многим признакам можно сказать, что мы станем свидетелями своего рода "повторения" запусков Redfall и Starfield. Тогда тоже говорили о похожей реакции разочарованных геймеров. Но теперь уже другой вопрос - а точно ли вся эта критика была необоснованной?

Релиз Shenua's Saga: Hellblade 2 состоится 21 мая на Xbox Series X/S и PC.