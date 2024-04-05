"Плавность и отзывчивость при 30 fps не идут рука об руку": На Hellblade 2 и руководство Xbox обрушился шквал критики

Вчера вокруг грядущей игры от Xbox Game Studios, Senua's Saga: Hellblade 2, действительно было много шумихи. Поначалу позитивные новости от журналистов довольно быстро сменились менее радостными сообщениями о том, что на Xbox Series X|S игра будет работать с частотой 30 fps. Этот факт вызвал возмущение у многих консольщиков от Microsoft, которые в очередной раз ощутили себя обманутыми. По мнению большинства геймеров, это просто предосудительно, тем более что Microsoft только что рекламировала свою приставку как "самую мощную консоль" текущего поколения.
В своих комментариях игроки также отмечают, что отсутствие возможности выбора графического режима совершенно недопустимо в наше время. Это кажется им особенно непонятным в то время, когда каждая игра от внутренних студий на консоли конкурента обладает этой функцией, что дает игрокам возможность подстроить игру под свои личные предпочтения.
Посреди всех этих событий много критики обрушилось и на главу маркетингового отдела Xbox Аарона Гринберга. В одном из своих недавних постов он привел выдержку из статьи Games Radar, в которой о Hellblade 2 говорится только в превосходных тонах.
Это не только плавный и отзывчивый приключенческий экшен, который может похвастаться лучшей в своем классе визуальной составляющей, но и опыт, в котором есть что-то значимое.
— выдержка из текста Games Radar
Правда, в ответ он получил массу критичных сообщений, в которых ему указывают на сам факт того, что Hellblade 2 будет работать на Xbox только при 30 fps. В сообщениях появляются замечания о том, что сложно говорить о "плавном и отзывчивом" геймплее при столь ограниченной частоте кадров.
Но хуже всего для Гринберга (и для совета директоров Xbox в целом), пожалуй, комментарии, в которых люди упрекают его за пост 2020 года, в котором он громко заявил, что стандартом для этого поколения будет 60 fps. Не мало и тех, кто прямо призывает его, Фила Спенсера и Сару Бонд уйти со своих постов и передать их более компетентным людям.
В адрес разработчиков звучат и другие обвинения: геймеры недоумевают, как в игре, которая разрабатывалась более семи лет, может быть только один графический режим и более короткий сюжет, чем в критикуемой Spider-Man 2. Для некоторых такие решения - пример отсутствия навыков у разработчиков и явный признак того, что они, вероятно, не совсем знакомы с процессом разработки.
Всей этой ситуацией пользуются "более ярые фанаты" PlayStation, которые в шутку пишут, что мы все-таки получим 60 FPS, но уже с выходом этой игры на PS5. Тут явно прослеживается намек на недавнюю практику Microsoft издавать на конкурирующих консолях чуть более качественные версии своих игр.
Трудно отрицать, что все это не сулит Xbox ничего хорошего. По многим признакам можно сказать, что мы станем свидетелями своего рода "повторения" запусков Redfall и Starfield. Тогда тоже говорили о похожей реакции разочарованных геймеров. Но теперь уже другой вопрос - а точно ли вся эта критика была необоснованной?
Релиз Shenua's Saga: Hellblade 2 состоится 21 мая на Xbox Series X/S и PC.
Интересно, какие там системные требования для ПК выкатят. Судя по тому визуалу, что нам показывают, в минималках 3070 будет, не меньше 😁
И самое страшное то что при таких требованиях картинка все ровно мыльная.
Это ты по пережатому ролику определил?
По непережатым скриншотам геймплея
Для максималок минимум 4070 с генератором
убогие консольщики больше 30 фпс не видят, и те в динамическом разрешении с мылом, ааахахахах
у тебя твой ПК мощнее и производительнее PS5 и XBOX? ) Ну давай, расскажи как у тебя там i9 14900 стоит в паре с 4090 и 64 гигами DDR5 + м2 с скоростями от 7000+ ) Давай, поведай нам. А серьезно, вот что лично заметил (как владелец и ПК среднего и PS5) что вопят (да, именно вопят как ты, а не обсуждают или высказываются) про консоли обладатели "сверхмощных ПК для ультра настроек графики в 4к" на intel xeon (в купе с машинистом) и rx580 (топовая, игровая, киберпанк на ультра в 4к 240 fps тянет) и 16 ddr3 памятью... Да, основная масса "про геймеров и мастеров ПК и железа" неадекватно вопящих именно с подобного "авито ПК супер игрового" пишут (да, описание я вставил с объявлений некоторых на авито :) ). Люди же сидящие на нормальных ПК (бюджетных, средних, топовых, не важно) умеют, обычно, адекватно свое мнение преподносить и уж тем более не пишут бред из разряда "мне на ютубе же так сказали что максимум 30 фпс и мыло, я везде это писать теперь буду, топ ютубер с 13 подписчиками врать не будет!" как ты написал. И не забудь диз поставить, а то ты не ты будешь, такие "эксперты без консолей на зеонах" всегда минусуют если мнение другого от их отличается))
фига тебя это задело))
ты на пг новенький чтоли? здесь у всех стадное чувство
Просто чувака прорвало, бывает такое. Я его понимаю. В целом, те кто могут собрать себе мощный ПК с 4090 и прочими компонентами, что он описал, в большинстве своем могут себе взять и PS5 спокойно и не париться. Многие адекватные игроки, если нуждаются, берут себе и консоли. Вообще не вижу проблем
У меня вот нет PS5, но как альтернатива, есть Switch. Мне довольно удобно. Включил какой-нибудь сериальчик на фон и играю во что-нибудь на Свиче (сейчас например прохожу Hitman: Blood Money), мне в кайф
люди совсем отупели, хотят и чтобы графония как в кино навернули и чтобы на дешманской консоли 60фпс было при этом, хотите фпс покупайте хороший пк, а там сумма по деньгам будет гораздо выше чтобы получить 60фпс в хб2. При этом забавно но никто вообще не ныл когда только вот недавно выходила Драгонс Догма 2 в которой фпс вообще от 20 до 30, и ничего, все хайпуют играют всё нормально, бокс выпускает игру в которой графика на несколько голов выше, все сразу ныть начали, ну не позорьтесь
помнится у рэдфола тоже такое было, майки умеют класть в штаны самим себе.
Тру синематик экспирэнс
Мда, это очередной позор. 60 это минимум, а если говорить о реальной плавности, то 120 для экшена это современный минимум. Должен быть.
хотите много фпс и плавный геймплей? Берете денежки и покупаете себе ПК. Чем больше вложитесь в железо, тем больше будет фпс:) Ну серьезно, 4 года вашим консолям, что вы хотите? Радуйтесь, что игра будет в 30 кадров работать. При 60 фпс графон убогий будет и будете опять ныть
30 фпс это позор, ещё бы под 15 делали
сколько же шума вокруг этой нишевой инди игры, в которую от силы пару лямов копий толкнут
если это нишевая инди игра, которая продастся тиражом пару миллионов копий - то что тут плохого? Ты хотел сказать че то плохое про игру или так неуклюже хвалишь ее?))
да я думаю неплохая игра будет