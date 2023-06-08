По словам Джеза Кордена, Hellblade 2 выйдет в конце этого года ©

Сейчас мы находимся в нескольких шагах от Xbox Showcase, и Hellblade 2 Senua's Saga, безусловно, входит в число игр, которые точно понравятся владельцам ПК с Windows и Xbox Series X|S. По словам Джеза Кордена из Windows Central, релиз игры может состоятся в конце этого года

В видео, в котором он собрал свои прогнозы по анонсам Xbox Showcase, ютубер Рэнд Аль Тор заявил, что Джез Корден, обычно очень близкий к новостям, поступающим из мира Xbox, считает, что Hellblade 2, скорее всего, будет выпущена к концу этого года. год. Не зная всех подробностей, Корден уже получил некоторую предварительную информацию о мероприятии Microsoft, и, возможно, среди них были какие-то важные обновления новой игры Ninja Theory, которая уже ошеломила ранее показанным геймплейным трейлером. британское исследование.

Естественно, это простой слух, который мы не можем проверить в данный момент и который является частью личных домыслов Кордена. Тем не менее, намеки на выпуск Hellblade 2 к 2023 году начинают усиливаться после рекламного ролика, связанного с Xbox Game Pass, и предстоящих новостей об игровом сервисе Microsoft по запросу.

Hellblade 2, скорее всего, будет представлен на Xbox Showcase в воскресенье, 11 июня, как предполагает профиль Аарона Гринберга в Твиттере.