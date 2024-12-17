По словам Джеза Кордена, Xbox считает эксклюзивность Hellblade 2 ошибкой

Стратегия Xbox кардинально изменилась в 2024 году, что привело только к одному возможному результату. После рекламной акции компании «Все есть Xbox» игровой гигант, как говорят, вообще отказывается от эксклюзивов.
Множество AAA-игр также были подтверждены для конкурирующих платформ, но Xbox все равно выпустила крупные игры, такие как Hellblade 2, в качестве эксклюзивов в начале этого года. Согласно новому отчёту, игровой гигант считает, что это было ошибкой.
Эта информация исходит от Джеза Кордена, который недавно обрисовал будущее без эксклюзивов для Xbox. Предыдущие комментарии инсайдера подстегнули любопытство фанатов, и один пользователь Twitter спросил, почему такие AAA-игры, как Hellblade 2, Avowed и South of Midnight, не анонсированы на PlayStation по сравнению с такими играми, как Doom и Indiana Jones.
Поделившись своими мыслями о ситуации, Джез Корден сообщил, что Xbox на самом деле сожалеет о своем решении не выпускать Hellblade 2 на PlayStation.
Я слышал, что они считают эксклюзивность Hellblade 2 ошибкой.
В эту информацию легко поверить, учитывая тот факт, что Hellblade 2, по-видимому, не преуспела в коммерческом плане. Если бы игра была на PS5 с первого дня, она могла бы добиться большего успеха в начальный период запуска.
Как бы то ни было, последние сообщения проясняют, что эксклюзивы больше не важны для Xbox. Игровой гигант по-прежнему не отказывается от оборудования и, как говорят, делает совершенно новую портативную консоль, но эти недавние решения вызывают вопросы о фактическом направлении Xbox.
по факту нет. о ней сразу же забыли как она релизнулась, если бы не эта новость, о ней никто бы не вспомнил)
7 часов ходьбы = 7 лет разработки и полный провал. Наыбат лошка Филлипка это святое)
А отсутствие рекламы они ошибкой не считают?
ну о гейпассе и стиме знают все кому надо
хорошая игра так и так продастся там
Интересно однако выходит, если такие игры как сенуа и индиана выходят эксклюзивно только на плойку то их поносят и обсирают по полной, а если на коробку с геймпассом то все норм, ибо халява подписки и пеке доступно
так они ж вроде не считают эксклюзивностью, когда игра и на боксе и на пк
То есть ПК-рынок, который больше всех консолей вместе взятых, не считается? Игра не является эксклюзивом xbox, она вышла в стиме и никому оказалась не нужна, так что врядли релиз на ps5 смог бы спасти ее от провала.
Эксклюзивность, это когда игра выходит только на одной платформе. Нинтендо тому яркий пример. А эта параша для шизиков вышла ещё и на пк. Все другие понятия эксклюзивности априори итиотские. Да и Киксбокс давно сливает все свои эксклюзивы на торренты, как и сосони в общем-то. Понятие эксклюзив мертво для этих мыльниц, что в свою очередь полностью обесценивает сосноли. С одной стороны жаль конечно, ибо приятно было иметь и коллекционировать диски-игры доступные лишь на твоей любимой плоечке-писички. Ну а коли теперь нет такого преимущества пусть мыльницы отправляются на авито
да, а напомни на пк чья система стоит? случайно не майкрасофта ли?
или винда от сони?
а если иксбокс сливает экзы, то где хало5 на пк? где хало варс2 в стиме или это уже другое, раз есть в мс сторе, то это не эксклюзивность?
где все части гирзов на пк?
где этот слив эксклюзивов на пк?!
Лично у меня Линукс а у кого-то мас