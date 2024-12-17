По словам Джеза Кордена, Xbox считает эксклюзивность Hellblade 2 ошибкой

Стратегия Xbox кардинально изменилась в 2024 году, что привело только к одному возможному результату. После рекламной акции компании «Все есть Xbox» игровой гигант, как говорят, вообще отказывается от эксклюзивов.

Множество AAA-игр также были подтверждены для конкурирующих платформ, но Xbox все равно выпустила крупные игры, такие как Hellblade 2, в качестве эксклюзивов в начале этого года. Согласно новому отчёту, игровой гигант считает, что это было ошибкой.

Эта информация исходит от Джеза Кордена, который недавно обрисовал будущее без эксклюзивов для Xbox. Предыдущие комментарии инсайдера подстегнули любопытство фанатов, и один пользователь Twitter спросил, почему такие AAA-игры, как Hellblade 2, Avowed и South of Midnight, не анонсированы на PlayStation по сравнению с такими играми, как Doom и Indiana Jones.

Поделившись своими мыслями о ситуации, Джез Корден сообщил, что Xbox на самом деле сожалеет о своем решении не выпускать Hellblade 2 на PlayStation.

Я слышал, что они считают эксклюзивность Hellblade 2 ошибкой.

В эту информацию легко поверить, учитывая тот факт, что Hellblade 2, по-видимому, не преуспела в коммерческом плане. Если бы игра была на PS5 с первого дня, она могла бы добиться большего успеха в начальный период запуска.

Как бы то ни было, последние сообщения проясняют, что эксклюзивы больше не важны для Xbox. Игровой гигант по-прежнему не отказывается от оборудования и, как говорят, делает совершенно новую портативную консоль, но эти недавние решения вызывают вопросы о фактическом направлении Xbox.