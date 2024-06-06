Почти 90% игроков на Xbox, запустивших Senua's Saga: Hellblade 2, так и не прошли игру до конца

Портал TrueAchievements, занимающийся сбором данных от пользователей Xbox, опубликовал отчет о показателе заброшенности (прекращения игры) Senua's Saga: Hellblade 2 на Xbox, и он оказался очень высоким. По данным портала, почти 90 % (если быть точным, 87 %) игроков на Xbox, играющих в Hellblade 2, не завершили прохождение сюжета. Что довольно странно, учитывая, что игру можно пройти менее чем за 8 часов.
Достижение "Конец тирании" (End the Tyranny) можно получить, пройдя шестую и финальную главу Hellblade 2. Получить это достижение очень просто, оно не требует никаких дополнительных усилий, кроме как завершить игру.
При этом 87 % игроков на Xbox, приступивших к прохождению Hellblade 2 за две недели после релиза, так и не достигли этой цели. Так что до финала игры добрались лишь 13% игроков. Если посмотреть на то же достижение, но с учетом Steam-версии Hellblade 2 то цифра будет выше: 37% игроков в Steam получили достижение "Конец тирании".
Если углубиться в статистику, то можно увидеть, что только 52% игроков Hellblade 2 на Xbox прошли первого босса и открыли достижение "Новое знамение" (The Next Sign). Первого босса Hellblade 2 вы встретите примерно через 30 минут, и победить его не так уж сложно, так что если почти половина игроков не смогла пройти игру так далеко, то это очень обескураживает.
Впадло кино про шизу смотреть.
Разнообразие игрового опыта.
Даже в геймпассе проходить лень.
Игра, сделанная психбольными для психбольных. И что тут удивительного, что народ удаляет её? Удивительно, что её вообще качали, даже бесплатно.
Верно. Видимо разрабы сидят прямо в дурдоме, что не удивительно
я так смотрю графон особо не удерживает в игре если она скучная бродилка
Первая часть хоть и нудотемь но всё же не вызывает стойкого желания вот ещё чуть - чуть и я выхожу на рабочий стол и пошла она в корзину..!А эта вторая часть вызывает такое желание с первых минут и не отпускает.Меня хватило на минут 25 и снёс её.
Ага особено когда кто то шепчет и хрюкает на ухо
Нормальный человек эту "игру" не заценит, только псих
Я с трудом прошёл, хороший тест для андервольта, даже бенчмарки так не нагружали карту, переделывать пришлось свои настройки
Надо попробовать. С самого начала начинается тест?
Что в этом странного, игра в пассе, многие скачали, потыкали и удалили. Совершенно стандартная статистика для игр распространяющихся чуть ли не бесплатно.
ткнул на твчие посмотреть что это такое.
Сидела некая Алина Рин и пол глазом в игру, двумя глазами в чат.
Вначале бегала в темноте факел искала. Лес, уступы, какие-то шорохи. Нашла факел с помощью чата, долго извинялась, что уже устала от этой игры - я переключился.
Не знаю через сколько минут-часов - я решил ещё раз посмотреть что это за игра. Алина Рин бегала в какой-то прибрежной зоне и её волнами накатывало-смывало, а она должна была хвататься за мини-якоря. Её же возглас- ну, тупо! это прям калька первого босса! помните? там точно также за "якоря" хвататься надо было...
Я поглядел минут 15 такого геймплея с = хватаем якорь, волна смывает всё-бежим к новому якорю, волна-бежим - потом полетели камня с неба, её убивали, но хватание якоря никуда не делись. Она дошла до какого-то гиганта, начались диалоги, я дропнул.
Вот мой опыт "знакомства" с этой игрой - играть в это у меня желания нет.
Это многое говорит об игре. 5-6 часов не выдержал народ.
Эта игра строго для фанатов первой части, вне контекста которой начинать играть в нее бессмысленно. Статистика как раз и говорит о том, что игру бросали в основном обладатели геймпасса, которые просто запускали ее из любопытства, но столкнувшись с нестандартным повествованием и странным геймплеем, почти сразу бросали. Это же чистый артхаус из мира видеоигр, рассчитывать на популярность и какие-то высокие продажи с таким подходом не приходится. Это, кстати, не означает, что игра плоха, а лишь доказывает ее нишевость.
Кстати, скажу как человек переживший несколько психозов, лежавший в психушке и в целом имеющий заболевания аффективного спектра.
В начале игры есть предостережение для всех игроков, в том числе переживших опыт о котором повествует игра.
И для меня довольно неприятно в нее моментами играть. Потому что такой опыт довольно травмирующий. Он меня возвращает в трудные времена.
И первую я неспешно прохожу. Но во 2 уже точно не пойду.
А, то есть типа элитная игра для избранных? давай на чистоту: "артхаус" - это просто модная отмазка для разрабов, которые не смогли в нормальный геймплей. Вот и пихают всякую муть под видом "глубокого смысла", а потом удивляются, что у них продажи не очень. А геймпасс тут вообще не при делах, халяву все любят.
Они изначально знали на что шли. Целенаправленно годами делали такой геймплей.
Им не нужно видимо делать "нормальный" геймплей.
Скорее для них это искусство своего рода.
Это цельный продукт, где язык не повернется сказать что он забагован, некорректный сюжет или что-то еще.
Это открытая книга которую кто-то прочтет, а кто-то нет.
Это как Эрих Ремарк который легко читается для меня. А вот Стивена Кинга я уже не могу осилить в силу разных причин.
Тысячу "отмазок", но кто-то скажет govno и на этом вопрос будет закрыт.
мне тоже не зашла, первая часть казалась лучше
Игра конечно - непонятно кому нужна. Да и вообще не понимаю, как можно назвать это - игрой. Но прикол то в том, что такое можно сказать про очень многие игры. Вон, даже тот же Скайрим и балдурс который многие превозносят - далеко не все прошли. Понятно, что там в сотни раз больше контента, но факт в том, что очень многие игры не доходят до конца.
Хах, у гейских врат 3 появился серьёзный конкурент.
Так это тот случай когда кницо можно на ютубе пройти, но я только пару серий осилил, хотя картинка и постановка боевых сцен сделана просто офигенно.
Да это ж не игра, а демо-версия какая-то. Щас бы ещё удивляться, что народ дропает на полпути. Тут два варианта: либо игра настолько унылая, что даже 8 часов не выдержать, либо у разрабов кишка тонка была нормальный контент запилить.
ну так это и не игра, а натуральное кино. посмотреть можно, играть просто муторно. графика шикарна, музыка тоже, боевка не безнадежна. но игра выматывает очень быстро. по факту для майкрософт и пасса это провал.
Ждал игру после первой, получил прошел и не заметил, это труба как и первая часть хер знает что вы там ожидали не играя в 1 =) Лично я получил с полна, хорошая своеобразная игра.
Вот-вот Третья Мировая настигнет, а вы про игры, которые адекватам уже надоели. // Александр Назаров
Так на последок и надо наиграться, а не нервы мотать)))
Ну а что там на камни всю игру пялиться и нудные головоломки делать, я лично даже с торрента скачивать не хочу, видосов хватило.
это она ещё в гейпасе так бы вообще большинство даже не покупали бы и не начали бы
Скучно, не интересно и самое главное, страшная баба. Как моя соседка по даче которой мешает музыка,бассейн,забор,тенёк и всякие другие вещи которые нравятся людям. Играл чуть больше двух часов. Возвращатся в игру не буду. Но приятелю игра нравится. Не для каждого этот товар...
Чего она страшная? Вполне симпатичная и естественная. Или вам секс-куклу из Stellar Blade надо?
Боюсь предположить
Надо!
такую бы куклу я за любые деньги взял
фу, задний привод что ле?
Нормальный игрофильм
Понятно, что додики, как обычно, ждали геймплей gow или dmc // Александр Муравьедов
игра для анализа психики больных короче
Да ладно? Вот это да! Такой шедевр от Фильки не прошли
прохождение занимает всего часа 3-4 странно что так много игроков ее не прошли, но эти голоса просто пи....
Лошары.
Да потому что полноценный кинематографичный экспириенс только на ПК с GeForce 40 с генерацией кадров и отключенными вертикальными полосами. Графика просто загляденье. А там что? Апскейл, полосы и 30 FPS?
Пока игра выглядит, как должна выглядеть игра 2024года (а не игра 2015 года, выпущенная в 2024 году) и "Графика года" пока однозначно - как в плане картинки, так и анимации. О покупке не жалею.
Ну а на ПК процент прохождения выше, потому что на ПК её покупают, а не пробуют за бесплатно.
даже с апскейлом игра прекрасно выглядит, полосы отключаются парой строк в конфиге, что на ПК очень легко делается
Ну так я и проходил игру без полос на ультра в 2K/100 FPS.
Оптимизация, кстати, отличная.
Проработка лиц превосходит даже кинематографичные игры от Sony.
3080ти стабильно 60фпс без длсс и прочего, зачем 40 ?
В FHD или в 2K?
Поэтому на ПК и давятся за уплаченные гроши. По подписке просто сносят, как графономусор через 15 минут.
Все кто играет за женских персонажей внутри асецеируют себя с женщинами.Я к примеру не могу принять на себя женский образ даже в играх.Тем более,моя логика не принимает когда хрупкое создание крошит здоровенных злодеев,без обоснованных супер способностей.
Они просто на жоп ы смотрят
Вообще-то в Тайланде тоже много женщин, которые вроде как женщины, но есть нюанс.
У меня такого нет. К примеру, я смотрю кино, где гг женщина, ну тот же чужой с Сигурни Уивер. Да, я могу ей сопереживать, но я могу сопереживать и не ассоциируя себя с ней, а просто понимая персонажа.