Почти 90% игроков на Xbox, запустивших Senua's Saga: Hellblade 2, так и не прошли игру до конца

Портал TrueAchievements, занимающийся сбором данных от пользователей Xbox, опубликовал отчет о показателе заброшенности (прекращения игры) Senua's Saga: Hellblade 2 на Xbox, и он оказался очень высоким. По данным портала, почти 90 % (если быть точным, 87 %) игроков на Xbox, играющих в Hellblade 2, не завершили прохождение сюжета. Что довольно странно, учитывая, что игру можно пройти менее чем за 8 часов.

Достижение "Конец тирании" (End the Tyranny) можно получить, пройдя шестую и финальную главу Hellblade 2. Получить это достижение очень просто, оно не требует никаких дополнительных усилий, кроме как завершить игру.

При этом 87 % игроков на Xbox, приступивших к прохождению Hellblade 2 за две недели после релиза, так и не достигли этой цели. Так что до финала игры добрались лишь 13% игроков. Если посмотреть на то же достижение, но с учетом Steam-версии Hellblade 2 то цифра будет выше: 37% игроков в Steam получили достижение "Конец тирании".

Если углубиться в статистику, то можно увидеть, что только 52% игроков Hellblade 2 на Xbox прошли первого босса и открыли достижение "Новое знамение" (The Next Sign). Первого босса Hellblade 2 вы встретите примерно через 30 минут, и победить его не так уж сложно, так что если почти половина игроков не смогла пройти игру так далеко, то это очень обескураживает.