Поклонникам кажется ироничным, что Senua's Saga: Hellblade 2 для Xbox является веской причиной для покупки PS5 Pro

Ninja Theory поделилась восторженным отзывом PlayStation Lifestyle, назвавшем Hellblade 2 на PS5 Pro одной из лучших причин приобрести эту консоль.
Hellblade 2, изначально вышедшая эксклюзивно для Xbox Series S|X, теперь доступна на PS5. Версия для PS5 не только поддерживает 60 кадров в секунду, демонстрируя впечатляющие возможности Unreal Engine 5, но и на PS5 Pro достигает нового уровня графического качества и разрешения.
Ninja Theory, разработчик игры, даже считает Hellblade 2 весомым аргументом в пользу покупки PS5 Pro. Версия для PlayStation, по словам разработчиков, полнее и качественнее, чем Xbox-версия, и с самого начала предлагала 60 FPS.
PS5 Pro предлагает ощутимые преимущества: в среднем 1696p при 30 FPS и 1166p при 60 FPS, значительно превосходя показатели базовых PS5 и Xbox Series X. Качество теней и других графических элементов также значительно выше на PS5 Pro, приближаясь к настройкам режима качества на базовой PS5 в режиме производительности.
Ирония ситуации заключается в том, что Ninja Theory — студия, принадлежащая Xbox и Microsoft. Репост восторженного отзыва о PS5 Pro вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников, многие из которых отметили, что эксклюзив Xbox рекламируется как преимущество PlayStation. Ранее команда Ninja Theory уже высказывалась о том, что релиз Hellblade 2 на PlayStation ощущается как «возвращение домой».
Новая стратегия Xbox, ориентированная на поддержку сторонних разработчиков, может означать, что подобные ситуации — реклама консолей конкурентов студиями Xbox — не будут последними. Ожидается, что в будущем игры, такие как Gears of War: E-Day, также появятся на PS5, и, судя по Hellblade 2, игра от The Coalition, созданная на Unreal Engine 5, станет ещё одной яркой демонстрацией потенциала PS5 Pro.
И правда, Сонибои и их любимый жанр - кинцо без геймплея. Действительно нашли друг друга.
Ирония в том что эта игра якобы единственная веская причина в покупке бесполезной пс5 про
Кто эти люди? Какой-то кликбейт или сарказм, я даже не знаю. Надо быть полным имбецилом, чтобы покупать что-то типа PS5 в текущее время.
Ирония судьбы - майки платят, а реклама работает на сони.
обновил ради нее комп, прохожу // Владислав Красавчиков
Лучшая верси которая в 720/540р работает?) ок чо.
Ради одной вкусовщины покупать прошку? Чет орнул в голосину.
Зачем не эксклюзив называть причиной покупать консоль? // Кирилл Крючков
Клянусь я не знаю почему но она почему то по всем фронтам воспринимается хуже чем первая. Даже голоса в голове говорят пафосную стандартную хрень а в первой они хотя бы интересные были. Основной сюжет тоже какой то весьма сомнительный либо это арт хаус я не знаю.
Покупать консоль ради одной игры с улучшенными тенями вот где реальный кринж