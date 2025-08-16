Поклонникам кажется ироничным, что Senua's Saga: Hellblade 2 для Xbox является веской причиной для покупки PS5 Pro

Ninja Theory поделилась восторженным отзывом PlayStation Lifestyle, назвавшем Hellblade 2 на PS5 Pro одной из лучших причин приобрести эту консоль.

Hellblade 2, изначально вышедшая эксклюзивно для Xbox Series S|X, теперь доступна на PS5. Версия для PS5 не только поддерживает 60 кадров в секунду, демонстрируя впечатляющие возможности Unreal Engine 5, но и на PS5 Pro достигает нового уровня графического качества и разрешения.

Ninja Theory, разработчик игры, даже считает Hellblade 2 весомым аргументом в пользу покупки PS5 Pro. Версия для PlayStation, по словам разработчиков, полнее и качественнее, чем Xbox-версия, и с самого начала предлагала 60 FPS.

PS5 Pro предлагает ощутимые преимущества: в среднем 1696p при 30 FPS и 1166p при 60 FPS, значительно превосходя показатели базовых PS5 и Xbox Series X. Качество теней и других графических элементов также значительно выше на PS5 Pro, приближаясь к настройкам режима качества на базовой PS5 в режиме производительности.

Ирония ситуации заключается в том, что Ninja Theory — студия, принадлежащая Xbox и Microsoft. Репост восторженного отзыва о PS5 Pro вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников, многие из которых отметили, что эксклюзив Xbox рекламируется как преимущество PlayStation. Ранее команда Ninja Theory уже высказывалась о том, что релиз Hellblade 2 на PlayStation ощущается как «возвращение домой».

Новая стратегия Xbox, ориентированная на поддержку сторонних разработчиков, может означать, что подобные ситуации — реклама консолей конкурентов студиями Xbox — не будут последними. Ожидается, что в будущем игры, такие как Gears of War: E-Day, также появятся на PS5, и, судя по Hellblade 2, игра от The Coalition, созданная на Unreal Engine 5, станет ещё одной яркой демонстрацией потенциала PS5 Pro.