Появились обнадеживающие данные о продажах Hellblade 2 и вовлеченности подписчиков Game Pass

Продолжение нашумевшей приключенческой игры от Ninja Theory по скандинавской мифологии — Hellblade 2, было анонсировано практически сразу после покупки Xbox студии в 2018 году. После продолжительного ожидания проект наконец-то добрался до релиза, однако его вряд ли можно назвать успешным, особенно на фоне других одиночных проектов и тем более эксклюзивов PlayStation. Игра все же получила похвальные отзывы от критиков, однако мнение игроков не было столь однозначным. Несмотря на прохладный прием, Senua's Saga: Hellblade 2 все же добилась определенного успеха, если судить по последним данным о продажах в США.
Официально в Xbox не раскрывали количество проданных копий, однако аналитику Мэту Пискателле удалось посчитать примерную прибыль игры и определить её место в чартах. По словам эксперта, Hellblade 2 занимает 37-е место по продажам в долларах за май 2024 года, а на консолях серии Xbox — 21-е. Это можно считать неплохим результатом для летнего сезона для проекта без физического издания в США.
Для сравнения, эксклюзив PlayStation — Stellar Blade занимает 16-е место среди всех самых продаваемых игр за весь 2024 год.
В каталоге подписки Game Pass дела у игры обстоят намного лучше. Как оказалось, проект пользуется высокой популярностью, как на Xbox, так и на ПК. Благодаря этому, игре удалось занять 12-е место на Xbox по количеству ежемесячных активных пользователей, опередив Star Wars Jedi: Survivor, Apex Legends и Forza Horizon 5.
Боевые сцены сделаны круто, красиво. Графон тоже на высшем уровне, пейзажи, персонажи, всё огонь. А вот всё остальное... Особенно меня накаляли головоломки. Они не сложные, даже легче, чем в первой части. Но они капец какие унылые и затянутые. И впихнуты иногда совсем не к месту. Такое ощущение,что разрабы такие - так, тут слишком много унылой ходьбы, разбавим ка её ещё более унылой головоломкой. К середине игры готов был дропнуть игру на каждой головоломке, еле перетерпел. // Миша Калинин
Опять эта рожа в новостях
Унылый симулятор ходьбы, лучше б игры научились делать, а не выдуманной аналитикой занимались
Это просто эксклюзив трипл а времён плейстейшн 3,4 // Илья Дроздов
ток в гейпассе тож поиграли и забросили
в чём популярность то? популярность в гейпассе будет у колды новой, а хеллблейд явно не пример популярности там