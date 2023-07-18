Президент Blizzard Entertainment рассказал о своей самой ожидаемой игре, и это не Starfield ©

Для большинства игроков со всего мира самой ожидаемой игрой сейчас, без всяких сомнений, является Starfield. Этот научно-фантастический экшен от Bethesda обещает представить игрокам целый космос и массу возможностей, что не может оставить равнодушным. Внезапно президент Blizzard Entertainment Майк Ибарра решил пойти против мнения большинства и поделился своей самой ожидаемой игрой на ближайшее время. Ибарра сильнее всего ждет выхода сиквела Hellblade: Senua's Sacrifice.

Как признался руководитель Blizzard, он является большим поклонником Hellblade: Senua's Sacrifice и студии Ninja Theory. По словам Майка, ему настолько сильно понравился сюжет и атмосфера первой игры, что он несколько раз перепроходил игру. Он остался крайне впечатлен недавней демонстрацией сиквела на Xbox Games Showcase 2023, поэтому для него Hellblade II: Senua's Saga самый ожидаемый проект.

В своем сообщении Майк Ибарра отметил, что он в целом большой любитель игр, где уделяется особое внимание атмосфере. Чтобы скрасить долгое время ожидания перед релизом Hellblade II: Senua's Saga, он решил пройти Ghost of Tsushima. Из-за сильной занятости Майку удалось только сейчас добраться до одного из лучших эксклюзивов PlayStation.