Президент Blizzard Entertainment рассказал о своей самой ожидаемой игре, и это не Starfield

Для большинства игроков со всего мира самой ожидаемой игрой сейчас, без всяких сомнений, является Starfield. Этот научно-фантастический экшен от Bethesda обещает представить игрокам целый космос и массу возможностей, что не может оставить равнодушным. Внезапно президент Blizzard Entertainment Майк Ибарра решил пойти против мнения большинства и поделился своей самой ожидаемой игрой на ближайшее время. Ибарра сильнее всего ждет выхода сиквела Hellblade: Senua's Sacrifice.
Как признался руководитель Blizzard, он является большим поклонником Hellblade: Senua's Sacrifice и студии Ninja Theory. По словам Майка, ему настолько сильно понравился сюжет и атмосфера первой игры, что он несколько раз перепроходил игру. Он остался крайне впечатлен недавней демонстрацией сиквела на Xbox Games Showcase 2023, поэтому для него Hellblade II: Senua's Saga самый ожидаемый проект.
В своем сообщении Майк Ибарра отметил, что он в целом большой любитель игр, где уделяется особое внимание атмосфере. Чтобы скрасить долгое время ожидания перед релизом Hellblade II: Senua's Saga, он решил пройти Ghost of Tsushima. Из-за сильной занятости Майку удалось только сейчас добраться до одного из лучших эксклюзивов PlayStation.
у тебя ошибка в слове Startfield
Baldur gate 3
Согласен, сайфай с элементами рпг на самом деле узконаправленная тема. Мне вот свитки и фаллаут от них заходит, а старфилд вообще никак не привлек. Ну только обустройство корабля, и то весь интерес убили заявлением что кораблем можно будет управлять только в космосе, а по пустым планетам пешочком бегать, такое себе.
Точно. 3 балда будет 100% хитом, а вот Старфилд пока темная лошадка.
К чему это уточнение в конце, у каждого своя игра. У меня самая ожидаемая это ремейк Готана, у кого то новая часть гульмана и тд.
Далеко не для большинства игроков мира старфилд является самым ожидаемыми проэктом, у меня есть бокс и есть подписка ультиматум, но я его вообще не жду, как то похер на
Опросец бы замутили какая самая ожидаемая игра года, для меня Алан Вейк 2 и куча других сюжетных повествовательных игр, задротские рпгехи давно надоели, куча времени на тупую прокачку тратится.