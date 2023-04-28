Senua's Saga: Hellblade 2
7.4 135 оценок

Разработчики Hellblade 2 рассказали о том, как происходит создание исландского рельефа

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Gruz_
Новости

В недавнем сообщении в Twitter разработчик из студии Ninja Theory раскрыли творческий подход к созданию декораций Senua's Saga: Hellblade 2. По их словам, для имитации рельефа Исландии используются различные продукты питания, такие как мука и полента.

Мы играем с едой? Нет, мы умнеем при работе с окружающей средой. При помощи муки, кускуса и поленты нам удалось добиться изъянов исландского рельефа.

В студии Ninja Theory сосредоточились на создании чрезвычайно реалистичной игры, заявив в прошлом, что благодаря ей первая игра будет выглядеть как инди. Чтобы добиться этого, студия отсканировала более 40 локаций в Исландии и воспроизвела их в Unreal Engine 5. Даже костюмы были созданы в реальности, а затем отсканированы.

Senua's Saga: Hellblade 2 пока не имеет даты выхода, но она выйдет на PC и Xbox Series S|X. Игра также появится в сервисе Game Pass во время запуска.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
varik-2009

Знаем мы, с какой мукой они играют...

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i3I4KT0P

Кросафчег! Но игру жду.

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SULIK 712

они бы уже дату релиза назвали бы, а то 3 года все мозги лечат

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ПетроНепетро

Большое спасибо, теперь и я знаю как происходит создание исландского рельефа.

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