Разработчики Hellblade 2 рассказали о том, как происходит создание исландского рельефа ©

В недавнем сообщении в Twitter разработчик из студии Ninja Theory раскрыли творческий подход к созданию декораций Senua's Saga: Hellblade 2. По их словам, для имитации рельефа Исландии используются различные продукты питания, такие как мука и полента.

Мы играем с едой? Нет, мы умнеем при работе с окружающей средой. При помощи муки, кускуса и поленты нам удалось добиться изъянов исландского рельефа.

В студии Ninja Theory сосредоточились на создании чрезвычайно реалистичной игры, заявив в прошлом, что благодаря ей первая игра будет выглядеть как инди. Чтобы добиться этого, студия отсканировала более 40 локаций в Исландии и воспроизвела их в Unreal Engine 5. Даже костюмы были созданы в реальности, а затем отсканированы.

Senua's Saga: Hellblade 2 пока не имеет даты выхода, но она выйдет на PC и Xbox Series S|X. Игра также появится в сервисе Game Pass во время запуска.