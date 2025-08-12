Разрешение Hellblade 2 на PS5 может снижаться до 540p

Разработчики Ninja Theory и Xbox Game Studios сообщили, что Senua's Saga: Hellblade 2 стала доступна для PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro с режимом производительности 60 кадров в секунду. Обратите внимание, что для Xbox Series X выпущено обновление, которое поддерживает 60 кадров в секунду.
С выходом Senua's Saga: Hellblade 2 канал ElAnalistaDeBits на YouTube решил сравнить игру от Ninja Theory на ПК, базовой PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro.
Например, ПК-версия Senua's Saga: Hellblade 2 была протестирована в максимальном разрешении 3840x1606p на компьютере с видеокартой RTX 5090, процессором Core i9 12900K и 64 ГБ памяти DDR5.
На консолях доступны следующие настройки:
PS5:
- Режим качества: 2560x1080p динамическое / 30 кадров/с (обычно для 1080p и 720p), масштабирование до 3840x1606p
- Режим производительности: 2560x1080p динамическое / 60 кадров/с (обычно для 720p и 635p), масштабирование до 3840x1606p
PS5 Pro:
- Режим качества: 2560x1080p динамическое / 30 кадров/с (обычно для 1080p), масштабирование до 3840x1606p
- Режим производительности: 2560x1080p динамическое / 60 кадров/с (обычно для 1080p), масштабирование до 3840x1606p
Дополнительные подробности:
- Hellblade 2 дебютирует на PS5, а также в ней появился новый режим производительности, который также доступен на Xbox Series X.
- Этот режим производительности поддерживает 60 кадров в секунду, жертвуя разрешением и некоторыми настройками.
- Как видно на видео, разница в настройках между версиями для PS5 и ПК незначительна. Наибольшая разница заметна в разрешении рендеринга.
- Динамическое разрешение в режиме производительности может снижаться до 720p на PS5 Pro и до 540p на PS5. Соотношение сторон 16:9 отсутствует.
- PS5 Pro предлагает выбор между PSSR и TSR для масштабирования. TSR обеспечивает немного большую резкость, хотя PSSR применяет лучшее сглаживание. С точки зрения производительности разницы нет.
Тут комментировать только портить))
Элитный ГЕЙМИНГ!
540P уровень пс3 достигнут, вот что значит использовать UE5, движок слишком много жрёт, наверно нужно было повременить до пс6.
я думаю дело не только в движке, сама вот эа система какая то сплошная стагнация, 60fps в 2025 кринге
Причём тут 60 фпс ? Тебе 120 фпс подавай, на консолях всегда было мало фпс 30 фпс большинстве случаев, а 5 UE слишком много ресурсов отнимает особенно люмены прочая хрень, 4 была золотая середина, бетман 2015 года не плохо был сделан притом что там 3.5 UE, не знаю нафиг бежать чем новее похоже на элементарную лень так как можно работать спустя рукава.
эээээ
А ценник так же не упадет из-за этого? Было бы справедливо. Типа как в магазинах уценка стоит дешевле ибо потеряла товарный вид.
А че не до 240?
Как говорят консольщики, купил и играешь, вот и играйте.🙂👍
я не давно с типом общаюсь на улице, у него пс 4 говорю как ты играешь в 30 кадров он говорит мне глаз не видит больше 23 смысл от 60 и больше я ничего не вижу. Ребят у консольщиков от рождения проблемы с головой не обращайте внимание! Типу 27 лет он инженер и у него 23 кадра. И вообще все это большой заговор чтоб заработать деньги и вообще все мониторы больше 60 кадров это развод на бабки и маркетинговый ход. Им бы не размножаться что ли.
Для многих просто нет дела до кадров и графики а просто какая игра
На PS5 разрешение падает до 720p.
А 5090….. СГОРАЕТ! Ха
А ну т е собственно то ничего не поменялось, ясно
А на PS6 будет 144р?
При том что там попрет 8к в масс маркет ? ) Ну типа того )
т.е. те же 540, только тянуть их будут уже до 8к )