Разрешение Hellblade 2 на PS5 может снижаться до 540p

Разработчики Ninja Theory и Xbox Game Studios сообщили, что Senua's Saga: Hellblade 2 стала доступна для PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro с режимом производительности 60 кадров в секунду. Обратите внимание, что для Xbox Series X выпущено обновление, которое поддерживает 60 кадров в секунду.

С выходом Senua's Saga: Hellblade 2 канал ElAnalistaDeBits на YouTube решил сравнить игру от Ninja Theory на ПК, базовой PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro.

Например, ПК-версия Senua's Saga: Hellblade 2 была протестирована в максимальном разрешении 3840x1606p на компьютере с видеокартой RTX 5090, процессором Core i9 12900K и 64 ГБ памяти DDR5.

На консолях доступны следующие настройки:

PS5:

Режим качества: 2560x1080p динамическое / 30 кадров/с (обычно для 1080p и 720p), масштабирование до 3840x1606p

Режим производительности: 2560x1080p динамическое / 60 кадров/с (обычно для 720p и 635p), масштабирование до 3840x1606p

PS5 Pro:

Режим качества: 2560x1080p динамическое / 30 кадров/с (обычно для 1080p), масштабирование до 3840x1606p

Режим производительности: 2560x1080p динамическое / 60 кадров/с (обычно для 1080p), масштабирование до 3840x1606p

Дополнительные подробности: