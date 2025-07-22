Режим 60 FPS и переработка графики: в новом трейлере Senua's Saga: Hellblade II показали особенности улучшенного издания

Ninja Theory представила подробности обновлённой версии Senua's Saga: Hellblade II. Одним из главных нововведений Enhanced-издания станет режим производительности с частотой 60 кадров в секунду — ранее недоступный на консолях после релиза в мае прошлого года. Новая опция будет доступна на Xbox Series X, PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, но владельцы Xbox Series S её не получат.

Как видно из официального видео, опубликованного студией, переключение между режимами «Качество» и «Производительность» теперь осуществляется напрямую через настройки. При этом, по словам разработчиков, визуальное качество не пострадало: 60 FPS достигнуто благодаря глубокой внутренней оптимизации.

Обновлённая версия получила улучшения в системах анимации, физики объектов и постобработки. Наиболее заметным изменением стал приоритетный рендеринг главных героев — это позволяет сохранять выразительность анимации даже в насыщенных сценах. Кроме того, переработан механизм подгрузки окружения и персонажей, что положительно сказалось на стабильности работы и снижении нагрузки на оперативную память.

Senua's Saga: Hellblade II Enhanced выйдет 12 августа на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и в Game Pass.