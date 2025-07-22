Режим 60 FPS и переработка графики: в новом трейлере Senua's Saga: Hellblade II показали особенности улучшенного издания

Ninja Theory представила подробности обновлённой версии Senua's Saga: Hellblade II. Одним из главных нововведений Enhanced-издания станет режим производительности с частотой 60 кадров в секунду — ранее недоступный на консолях после релиза в мае прошлого года. Новая опция будет доступна на Xbox Series X, PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, но владельцы Xbox Series S её не получат.
Как видно из официального видео, опубликованного студией, переключение между режимами «Качество» и «Производительность» теперь осуществляется напрямую через настройки. При этом, по словам разработчиков, визуальное качество не пострадало: 60 FPS достигнуто благодаря глубокой внутренней оптимизации.
Обновлённая версия получила улучшения в системах анимации, физики объектов и постобработки. Наиболее заметным изменением стал приоритетный рендеринг главных героев — это позволяет сохранять выразительность анимации даже в насыщенных сценах. Кроме того, переработан механизм подгрузки окружения и персонажей, что положительно сказалось на стабильности работы и снижении нагрузки на оперативную память.
Senua's Saga: Hellblade II Enhanced выйдет 12 августа на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и в Game Pass.
Вот тут мне не очень понятно🤔 Зачем в игре что-либо исправлять, если ещё на старте там была сверх великолепная оптимизация.... Игра самая красивая на данный момент в плане графики. Даже, если ради эксперимента выставить разрешение 5к она идёт прекрасно у меня👍🍻
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Что свидетельствует о наличии грандиозной оптимизации и тяжёлой, проделанной работы со стороны разрабов. Лучше бы они начали создавать третью часть, а не улучшали то, что работает и так убойно 🤗 // Nvidia Power
что ж ты так мышко то дёргаешь? неприятно же смотреть
Благодаря глубокой оптимизации…. А сразу нельзя было постараться?
С оптимизацией на ПК все норм и под разное железо - кроме желающих со "древними свистоперделками", получить максимум. Данная новость, для новых консолей - там нет возможностей гибкой настройки и только прессэты...ну и как же без продвижения ПРО версии =)
качество наглядно
блин я хотел скинуть сюда рожу элли из сериала ласт оф ас с челюстью бульдога плачащую, но гугл забанил все картинки подобные с ней
не надо не порти людям остатки настроения)) у нас и так +16 и дождь...
Имитация бурной деятельности. Скорее всего игра плохо продалась, поэтому пытаются этому трупу сделать искусственное дыхание. Не забывайте, что компании просто так ничего не делают.
Ахаха, чёт прям не могу. Уже через год переработки начали делать? А не так давно смеялись с ремастеров Сони
На серьезных щах выделять рабочее время, чтобы заснять материал, где с таким воодушевлением, словно презентация нового ДЛС, говорят про 60 фпс 🫤
Лучше на Русском языке вышла