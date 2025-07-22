ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7.1 742 оценки

Режим 60 FPS и переработка графики: в новом трейлере Senua's Saga: Hellblade II показали особенности улучшенного издания

Gutsz Gutsz

Ninja Theory представила подробности обновлённой версии Senua's Saga: Hellblade II. Одним из главных нововведений Enhanced-издания станет режим производительности с частотой 60 кадров в секунду — ранее недоступный на консолях после релиза в мае прошлого года. Новая опция будет доступна на Xbox Series X, PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, но владельцы Xbox Series S её не получат.

12 августа Hellblade 2 получит улучшенную версию вместе с портом на PS5

Как видно из официального видео, опубликованного студией, переключение между режимами «Качество» и «Производительность» теперь осуществляется напрямую через настройки. При этом, по словам разработчиков, визуальное качество не пострадало: 60 FPS достигнуто благодаря глубокой внутренней оптимизации.

Обновлённая версия получила улучшения в системах анимации, физики объектов и постобработки. Наиболее заметным изменением стал приоритетный рендеринг главных героев — это позволяет сохранять выразительность анимации даже в насыщенных сценах. Кроме того, переработан механизм подгрузки окружения и персонажей, что положительно сказалось на стабильности работы и снижении нагрузки на оперативную память.

Senua's Saga: Hellblade II Enhanced выйдет 12 августа на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и в Game Pass.

10
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Вот тут мне не очень понятно🤔 Зачем в игре что-либо исправлять, если ещё на старте там была сверх великолепная оптимизация.... Игра самая красивая на данный момент в плане графики. Даже, если ради эксперимента выставить разрешение 5к она идёт прекрасно у меня👍🍻

?feature=shared
Что свидетельствует о наличии грандиозной оптимизации и тяжёлой, проделанной работы со стороны разрабов. Лучше бы они начали создавать третью часть, а не улучшали то, что работает и так убойно 🤗 // Nvidia Power

5
GrandPercibald
Зачем в игре что-либо исправлять, если ещё на старте там была сверх великолепная оптимизация
3
нитгитлистер

что ж ты так мышко то дёргаешь? неприятно же смотреть

1
ЮрийSport

Благодаря глубокой оптимизации…. А сразу нельзя было постараться?

3
BaldursG

С оптимизацией на ПК все норм и под разное железо - кроме желающих со "древними свистоперделками", получить максимум. Данная новость, для новых консолей - там нет возможностей гибкой настройки и только прессэты...ну и как же без продвижения ПРО версии =)

Evialroot
2
нитгитлистер

качество наглядно

2
Юрий Пенкин

блин я хотел скинуть сюда рожу элли из сериала ласт оф ас с челюстью бульдога плачащую, но гугл забанил все картинки подобные с ней

1
нитгитлистер Юрий Пенкин

не надо не порти людям остатки настроения)) у нас и так +16 и дождь...

1
Bella Ramsey

Имитация бурной деятельности. Скорее всего игра плохо продалась, поэтому пытаются этому трупу сделать искусственное дыхание. Не забывайте, что компании просто так ничего не делают.

2
Aleksey Aleshka

Ахаха, чёт прям не могу. Уже через год переработки начали делать? А не так давно смеялись с ремастеров Сони

1
FireLion1993
И не забудьте заплатить 10 баксов
1
opexdisturbed

На серьезных щах выделять рабочее время, чтобы заснять материал, где с таким воодушевлением, словно презентация нового ДЛС, говорят про 60 фпс 🫤

1
vurdal 777

Лучше на Русском языке вышла