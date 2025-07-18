Резкий рост прибыли Ninja Theory свидетельствует об успехе Hellblade 2

Hellblade 2 вышла в прошлом году и получила неплохие отзывы. Хотя большинству игроков понравилась кинематографичность, игра не принесла ничего нового в плане боевой системы или игрового процесса. Количество одновременных игроков в Steam достигло всего 5 тысяч.

Однако, несмотря на меньшее количество игроков и отчёты о низких продажах, последний финансовый отчёт Ninja Theory показывает, что прибыль компании за последний финансовый год выросла, что говорит об успехе Hellblade 2.

Согласно последнему финансовому отчёту Ninja Theory, компания довольна Hellblade 2, поскольку игра получила высокие оценки как критиков, так и игроков, а также множество наград. Валовая и операционная прибыль компании также увеличились.

Ninja Theory также немного увеличила штат сотрудников со 106 до 108 человек и является одной из немногих студий, где до сих пор не было сокращений. Microsoft уже дала зелёный свет её следующей игре, Project Mara.

К сожалению, в отчёте об этом ничего не говорится. Однако ожидается, что Hellblade 2 вскоре принесет больше дохода, учитывая сообщения о том, что Microsoft планирует вскоре выпустить игру на PS5.