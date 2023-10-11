С разработкой Senua's Saga: Hellblade 2 активно помогает профессор нейробиологии ©

Скандинавский экшен Hellblade: Senua's Sacrifice от студии Ninja Theory воплотил самую реалистичную борьбу с психозом и безумием в игровой индустрии. Сиквел игры обещает во многом превзойти оригинал, особенно в части исследования психологического состояния главной героини. Как выяснилось, в этом разработчикам активно помогает настоящий профессор нейробиологии Пол Флетчер из Кембриджского университета.

Разработчики раскрыли одного из ведущих консультантов Senua's Saga: Hellblade 2 в рамках Всемирного дня психического здоровья. Вместе с Ninja Theory над воплощением психоза в новой игре активно работал профессор нейробиологии Пол Флетчер, который отметился несколькими исследованиями в области психиатрии. Его работы легли в основу поведенческой модели главной героини Hellblade 2, которая после событий первой части вынуждена жить дальше с собственным безумием. Можно предположить, что сюжет сиквела погрузит игроков в еще более страшные ментальные испытания, которые могут сильно отразиться на характере героини.

Senua's Saga: Hellblade 2 должна выйти в следующем году на ПК и консолях Xbox. Согласно последней информации, проект находится на финальной стадии разработки и проходит полировку технических аспектов.