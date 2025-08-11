"Сенуа возвращается на PlayStation": новое видео рассказывает о процессе переноса Hellblade 2 на PS5

После первоначального релиза только на ПК и Xbox Series, Senua's Saga: Hellblade 2 теперь готовится к выходу на PlayStation 5, который состоится завтра, 12 августа. Чтобы игроки были готовы к этому, официальный канал PlayStation выпустил новый трейлер.

В видеоролике под названием «Сенуа возвращается на PlayStation» Гейн Костелло, технический директор Ninja Theory, комментирует возможность возвращения франшизы на PlayStation и рассказывает, чего фанаты могут ожидать от этого переноса.

Hellblade: Senua's Sacrifice вышла на PlayStation в 2017 году, поэтому мы рады вернуть Сенуа на PlayStation, чтобы игроки могли продолжить её приключения в Senua's Saga: Hellblade 2. При портировании игры между устройствами со схожими форм-факторами и производительностью основное внимание уделяется адаптации технологий, а не самой игре. Нам повезло, что у Epic уже была отличная интеграция с PlayStation в Unreal Engine 5.

По словам Костелло, все функции Hellblade 2 присутствуют на PlayStation, а также новые функции, такие как адаптивные триггеры, тактильная обратная связь и Dolby Atmos. Хотя изначально движок не поддерживал PlayStation 5 Pro нативно, студия работала над портированием этих функций на неё, потенциально добавляя такие функции, как PSSR и Variable Rate Shading.