Senua's Saga: Hellblade 2 Enhanced будет включать специальные графические улучшения для ПК и Steam Deck

12 августа Senua's Saga: Hellblade 2 получит крупное обновление с выпуском версии Enhanced — и это не просто патч, а полноценный апгрейд для всех платформ, включая ПК и Steam Deck. Ninja Theory обещает серьёзные визуальные и технические улучшения, которые особенно порадуют владельцев мощных систем и поклонников портативного гейминга.
На ПК появится новый графический пресет Very High, рассчитанный на высокопроизводительное «железо». Этот режим выжимает максимум из визуального стиля Hellblade 2, делая и без того кинематографичную игру ещё более впечатляющей. А технология DLSS 4 с Multi Frame Generation от NVIDIA позволит не только насладиться красотой, но и добиться высокой частоты кадров за счёт умного апскейлинга.
Владельцам Steam Deck тоже есть чему радоваться: игра теперь автоматически определяет консоль и подгружает оптимальные настройки, обеспечивая стабильную производительность без резких просадок FPS.
Консольные версии тоже не остались в стороне — на PS5 и Xbox Series X появится режим 60 кадров в секунду, что заметно улучшит ощущение от путешествия Сенуи.
Помимо графики и производительности, версия Enhanced добавит режим с комментариями разработчиков (доступен после прохождения игры) и прокачанный фоторежим, чтобы делиться особенно яркими моментами в деталях.
Senua's Saga: Hellblade 2 Enhanced — это повод вернуться в один из самых атмосферных экшенов года, теперь в ещё более мощной форме.
зачем такие старания для игры в лучшем случаи на 6ч
игра топ, вот и ответ
трудно это называть игрой
То есть они наконец-то уберут эти мудацкие чёрные поля, зернистость и прочие браки плёнки, которые они выдают за кинематографичность (не то, что бы модами это дерьмо уже не убрали...)?
В любом случае это абсолютно лишнее обновление для абсолютно лишней игры, плюющей на оригинал.
Это типа появится возможность настраивать чёрные поля и уровень использование фильтров маскирующих убогую реализацию графики для сохранения хоть какой-то производительности.
Хорошая игра
а че там оригинале сильно графика плохая ?