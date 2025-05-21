Senua's Saga: Hellblade 2 этим летом доберётся до PlayStation 5

Xbox Game Studios и студия Ninja Theory объявили о выходе Senua's Saga: Hellblade II на PlayStation 5 уже этим летом. Версия для консоли Sony будет включать «захватывающие новые возможности», которые в тот же день станут доступны в виде бесплатного обновления и для Xbox Series, и для ПК.

Игра, являющаяся продолжением удостоенного наград Hellblade: Senua’s Sacrifice, вышла на Xbox Series и ПК 21 мая 2024 года. В сиквеле героиня возвращается в суровый мир Исландии времён викингов, чтобы спасти тех, кто страдает от жестокой тирании. Её ждёт внутренняя борьба с тьмой — и буквально, и метафорически.

На PlayStation 5 и PS5 Pro игра получит расширенные визуальные возможности и полную поддержку контроллера DualSense, включая тактильную отдачу. Это позволит глубже прочувствовать эмоциональное и визуальное напряжение в новой главе приключения Сенуа.