Senua's Saga: Hellblade 2 этим летом доберётся до PlayStation 5

Xbox Game Studios и студия Ninja Theory объявили о выходе Senua's Saga: Hellblade II на PlayStation 5 уже этим летом. Версия для консоли Sony будет включать «захватывающие новые возможности», которые в тот же день станут доступны в виде бесплатного обновления и для Xbox Series, и для ПК.
Игра, являющаяся продолжением удостоенного наград Hellblade: Senua’s Sacrifice, вышла на Xbox Series и ПК 21 мая 2024 года. В сиквеле героиня возвращается в суровый мир Исландии времён викингов, чтобы спасти тех, кто страдает от жестокой тирании. Её ждёт внутренняя борьба с тьмой — и буквально, и метафорически.
На PlayStation 5 и PS5 Pro игра получит расширенные визуальные возможности и полную поддержку контроллера DualSense, включая тактильную отдачу. Это позволит глубже прочувствовать эмоциональное и визуальное напряжение в новой главе приключения Сенуа.
Учитывая как игра провалилась на ПК а смысл....
p.s. зачем было делать рамки....
Как по мне получилась очень удачной. С супер-пупер графоном и неплохой сюжеткой. // Nvidia Power
Причём, жёстко провалилась
Ну все, щас игра выйдет на ps5 и будет
Сам не играл, хз че за игра. За бабу какую-то играть зашквар как по мне.
да ладно, не нужно)
теперь что консолигеймеры будет говорить спасибо за тест пкБояре ?