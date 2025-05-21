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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7.1 725 оценок

Senua's Saga: Hellblade 2 этим летом доберётся до PlayStation 5

butcher69 butcher69

Xbox Game Studios и студия Ninja Theory объявили о выходе Senua's Saga: Hellblade II на PlayStation 5 уже этим летом. Версия для консоли Sony будет включать «захватывающие новые возможности», которые в тот же день станут доступны в виде бесплатного обновления и для Xbox Series, и для ПК.

Игра, являющаяся продолжением удостоенного наград Hellblade: Senua’s Sacrifice, вышла на Xbox Series и ПК 21 мая 2024 года. В сиквеле героиня возвращается в суровый мир Исландии времён викингов, чтобы спасти тех, кто страдает от жестокой тирании. Её ждёт внутренняя борьба с тьмой — и буквально, и метафорически.

На PlayStation 5 и PS5 Pro игра получит расширенные визуальные возможности и полную поддержку контроллера DualSense, включая тактильную отдачу. Это позволит глубже прочувствовать эмоциональное и визуальное напряжение в новой главе приключения Сенуа.

10
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Egik81

Учитывая как игра провалилась на ПК а смысл....

p.s. зачем было делать рамки....

4
Пользователь ВКонтакте

Как по мне получилась очень удачной. С супер-пупер графоном и неплохой сюжеткой. // Nvidia Power

5
Denis Kyokushin

Причём, жёстко провалилась

Turok307

Ну все, щас игра выйдет на ps5 и будет

1
Вазген строитель

Сам не играл, хз че за игра. За бабу какую-то играть зашквар как по мне.

2
-zotik-

да ладно, не нужно)

1
xmyr4ik

теперь что консолигеймеры будет говорить спасибо за тест пкБояре ?