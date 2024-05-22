Senua's Saga: Hellblade 2 получает хорошие оценки от игроков в Steam, но они критикуют Microsoft за слабый маркетинг

Вчера состоялся релиз Senua's Saga: Hellblade 2 на PC и Xbox Series X/S. Несмотря на то, что игра не смогла похвастаться высоким онлайном, кажется пользователям она пришлась по душе - у игры очень хорошие отзывы игроков в Steam.
На данный момент у игры 775 обзоров, из которых 89% положительные. Пользователи хвалят игру за великолепную постановку, графическую и аудио составляющие, а так же называют игру глотком свежего воздуха на фоне многочисленных openworld-игр и игр-сервисов.
При этом в отрицательных отзывах пользователи ругают в основном не игру, а издателя - в первую очередь за ужасный маркетинг игры (вернее его полное отсутствие), а так же боязни за то, что Ninja Theory станет следующей студией, которую закроет Microsoft.
Некоторые пользователи отмечают, что узнали об игре благодаря баннеру на главной странице в Steam от компании Valve. Кажется компании Microsoft при следующей реструктуризации в первую очередь стоить обратить внимание на отдел маркетинга Xbox, во главе которого стоит Аарон Гринберг, который ранее обещал сильную рекламную компанию игре перед релизом.
упала шляпа упала на пол, и ветром студию на биржу унесло
Да нормальный у игры маркетинг, там целая уйма рекламы, и гигантские баннеры в городах, и коллаборации, и документалки, и трейлеры на крупнейших выставках, и розыгрыши с акциями. Просто в таком мире живем когда как правильно написали игроки, всё заполонило гриндовые опенворлды, и такие игры, сюжетно ориентированные, с недетским сюжетом, просто мало кому интересны. И по сути после той тучи рекламы которые сделали майки, дело остаётся только за игроками, будут покупать или нет, будут рассказывать друзьям и распространять Сарафан или нет. На это уже невозможно повлиять. Го прикол в том что такие игры просто не станут хитами а соответственно вот этот глоток свежего воздуха о котором написали всегда будет редким явлением, поэтому он таким свежим и необычным релизом и является
Потому что игра из под разряда авторского кино, большая масса игроков проигнорирует эту игру, потому что там нет эпика как в Call of Duty, надеюсь игра окупиться. Так как работа проделана титаническая на игрой.
да, согласен, это артхаус
может просто игра не очень?или это мысль сразу же отвергается,такого ж быть не может что-ли?а то чуть-ли не всех быдлом называете.
Так всегда было, кино не для всех почти всегда не окупается, но получает разные награды, Оскар итд. Многим людям от игр нужно развлечения, а не голову грузить и это нормально. Я смотрю и такие и такие фильмы, так сказать одни для веселья другие для ума. С играми так же.
А какой люди маркетинг хотят,может я в чём то не разбираюсь?
Ну был киберпанк,я узнал о его существовании и следил за новостями тут и ещё в парочке пабликов,плюс смотрел трейлер на Ютубе.
С сенуа точно так же,посмотрел ролик на Ютубе и понял ,что хочу её.
Или игроки хотят что бы им рекламу на небе дронами визуализировали? // Влад Винчестер
Вчера специально заходил в Стим. Баннера что игра вышла не было. И сейчас на телефоне тоже ничего.
Был и есть пока.
Какой бред: Майки, у которых бабла немерено, экономят на рекламе потенциального хита.
лучше подождать скидок а то 925 грн. за 8 ч. сюжетного прохождение как-то дороговато и странно
Этому унылому симулятору ходьбы никакой маркетинг не поможет
По мне мелкие показывают что если игра хороша то и особо и не нужно покукать якобы довольных пользователей и обспечивать рекламные бюджеты игровых и не очень помоек. Тем более игра и для гейм-пасса а следовательно народный телеграф частично все сделает за тебя.
да чё они все упёрлись в маркетинг?
игра выходит в подписке, которую можно багоюзить по дешману - ВСЁ, ИГРА ОБРЕЧЕНА НА ПРОВАЛ
Игра вообще бомба, кому не нравится-не играйте, вас заставляют чтоле??? По сути игра как кино, не каждому зайдет, но задумка охеренная с голосами и скандинавской мифологией. Первую часть прошел запоем. Графен как в кино, я такого не видел ребята ни в одной игре
Алан Уэйк 2 уже задрал планку графики ещё до Сенуа 2.Так что она вторая графонистая игра по очереди // Влад Винчестер
ыыы не нравивица не играйте ыыыы
Да иди ты. Че, в твоем чсв мирке критиков не существует?